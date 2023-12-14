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Лига Чемпионов УЕФА: какие команды вышли в плей-офф

Лига Чемпионов: какие команды вышли в плей-офф Фото: УЕФА
По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стали известны все 16 участников плей-офф ЛЧ сезона-2023/2024, сообщает Zakon.kz

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В 1/8 финала из лидеров вышли "Бавария", "Арсенал", "Реал", "Реал Сосьедад", "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Сити" и "Барселона".

Со вторых мест в раунд плей-офф пробились "Копенгаген", ПСВ, "Наполи", "Интер", "Лацио", "ПСЖ", "Лейпциг" и "Порту".

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 16 декабря. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными. В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе. Матчи 1/8 финала запланированы на 13-14, 20-21 февраля 2024 и 5-6, 12-13 марта 2024 года.

Действующим победителем главного клубного турнира Европы является "Манчестер Сити", который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл "Интер" со счетом 1:0. Для английского клуба эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, о вышедших в плей-офф командах и о том,  что "Манчестер Юнайтед" вылетел из ЛЧ, проиграв "Баварии".

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