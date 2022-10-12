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Казахстан впервые примет Чемпионат мира по биатлону

Биатлон ЧМ Шучинск Фото: Instagram/yjwch_kazakhstan
С 4 по 12 марта 2023 года на базе Национального лыжного центра в Щучинске пройдет Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Союз биатлонистов Казахстана, в нашу страну приедут сильнейшие молодые биатлонисты мира и разыграют награды в 18-ти гонках, будет пять различных дисциплин. Планируется участие около 800 спортсменов из более чем 50 стран мира.

Такое масштабное мероприятие мы принимаем в Казахстане впервые. Проведение юниорского и юношеского Чемпионата мира – важная веха в истории биатлона в Казахстане. Мы верим, что данное мероприятие придаст импульс развитию детского и юношеского спорта в нашей стране.Ермек Кизатов, глава Союза биатлонистов РК

Состав юниорской сборной Казахстана на данный мировой форум станет известен в декабре по результатам Кубка Казахстана, который также пройдет на базе в Щучинске.

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