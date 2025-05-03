15-летняя штангистка из Казахстана выиграла чемпионат мира

Казахстанка Ксения Прозорова завоевала "золото" на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров в Перу, сообщает Zakon.kz.

Это первая победа 15-летней штангистки на ЧМ. Казахстанка обошла более опытных соперниц на девять килограмм:

Ксения Прозорова (Казахстан) – 199 кг (91+108).

Маржона Абдумуталова (Узбекистан) – 190 кг (88+102).

Полина Павлович (Россия) – 189 кг (85+104).

Спортсменка из Алматинской области уже заявила о себе в ноябре 2024 года, когда в возрасте 14 лет завоевала "золото" на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 59 кг.

Ранее на старте чемпионата мира по тяжелой атлетике в Перу первое место в весовой категории до 61 кг занял представитель сборной Казахстана Бейбарыс Ерсеит.