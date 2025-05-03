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Спорт

15-летняя штангистка из Казахстана выиграла чемпионат мира

тяжелая атлетика, штанга, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 11:26 Фото: Федерация тяжелой атлетики РК
Казахстанка Ксения Прозорова завоевала "золото" на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров в Перу, сообщает Zakon.kz.

Это первая победа 15-летней штангистки на ЧМ. Казахстанка обошла более опытных соперниц на девять килограмм:

  • Ксения Прозорова (Казахстан) – 199 кг (91+108).
  • Маржона Абдумуталова (Узбекистан) – 190 кг (88+102).
  • Полина Павлович (Россия) – 189 кг (85+104).

Спортсменка из Алматинской области уже заявила о себе в ноябре 2024 года, когда в возрасте 14 лет завоевала "золото" на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 59 кг.

Ранее на старте чемпионата мира по тяжелой атлетике в Перу первое место в весовой категории до 61 кг занял представитель сборной Казахстана Бейбарыс Ерсеит.

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Андрей Дюсупов
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