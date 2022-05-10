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21:48 10.05.2022

Токаев пригласил Эрдогана посетить Казахстан с визитом

встреча Фото: akorda.kz
В рамках государственного визита в Турцию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

Турция

Фото: akorda.kz

После церемонии состоялась встреча в узком составе. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Турция

Фото: akorda.kz

Токаев поблагодарил Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в Казахстан.

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президенты

Фото: akorda.kz

Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года.

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