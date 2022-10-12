Мажилисмен заявил о наплыве из-за рубежа продукции по "серым" сертификатам

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Дюсенбай Турганов поднял проблему распространения продукции, полученной по "серым" сертификатам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адресуя депутатский запрос заместителю премьер-министра – министру торговли и интеграции РК Серику Жумангарину, мажилисмен заявил, что в Казахстане сложилась достаточно критическая ситуация с распространением продукции, на которую получены так называемые "серые" сертификаты.

Причем выданы такие документы чаще всего кыргызстанскими и российскими органами по сертификации. Из-за демпинга цен и жестких условий, в которых оказались казахстанские лаборатории, наблюдается массовый отток казахстанских предпринимателей в Кыргызстан и Россию для получения документов об оценке соответствия в рамках ЕАЭС. Дюсенбай Турганов

По его данным, за семь месяцев текущего года отток получения сертификатов из казахстанских сертификационных компаний в Кыргызстан составил почти 40%, причем на продукцию, для которой в Казахстане есть все условия для проведения оценки соответствия.

Причин здесь несколько. С одной стороны – множество предложений иностранных органов по сертификации о выдаче таких документов в кратчайшие сроки, без проведения испытаний и других обязательных процедур. С другой стороны – отсутствие должного мониторинга "серых" иностранных сертификатов и проведения госнадзора, преждевременный переход на цифровую сертификацию до ее правового урегулирования на уровне ЕАЭС. Дюсенбай Турганов

Мажилисмен считает, что также ухудшение ситуации провоцирует и внедрение в Казахстане одновременно нескольких систем на различных платформах "Единое окно", "Е-сертификация" и в пилотном режиме "Е-КТРМ".

По словам Дюсенбая Турганова, вследствие этого рынок Казахстана стихийно наводняется "серыми" сертификатами из соседних стран и бесконтрольно контрафактной и небезопасной продукцией. При этом подрывается конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и экономика страны. Вдобавок снижаются налоговые отчисления в бюджет. Также дискредитируется казахстанская система техрегулирования.

Для решения проблем депутат предложил срочно принять меры.

Во-первых, ускорить внесение на рассмотрение Евразийской экономической комиссии необходимых поправок в правовые акты и технические регламенты ЕАЭС в части применения схем декларирования продукции исключительно на основании собственных доказательств заявителя-резидента государства-члена союза или протоколов испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, включенных в Единый реестр органов по оценке соответствия союза.

Во-вторых, оперативно проработать механизм по экспертизе пакета документов об оценке соответствия при проведении таможенной очистки ввозимых товаров на основании разрешительных документов об оценке соответствия иностранных органов.

В-третьих, важным представляется внедрение единой автоматизированной информационной системы мониторинга иностранных сертификатов на продукцию импортного и отечественного производства.

При этом за уполномоченным органом в сфере технического регулирования необходимо закрепить право на применение оперативных мер по отмене иностранных документов об оценке соответствия, выявленных с нарушениями, запрету выпуска в обращение и изъятию такой продукции.