В Казахстане стали покупать меньше легковых авто и больше грузовых

По данным Бюро национальной статистики, в августе 2022 года на учет поставлено 96,9 тыс. единиц автотранспортных средств, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 10,6%, сообщает Zakon.kz.

При этом количество легковых автомобилей снизилось на 11,7%, а грузовых, напротив, увеличилось на 7,7%, автобусов зарегистрировали на 31,4% больше.

В целом на 1 сентября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 4 млн 377 тысяч 700 тыс. единиц автотранспорта, из которых 87,7% – легковые автомобили, 10,4% – грузовые и 1,9% – автобусы.

При этом в собственности у казахстанцев находится 3 млн 630 тысяч 900 легковых автомобилей. Больше всего легковых авто приходится на владельцев Алматинской области (465,7 тыс. единиц), Алматы (460,3 тыс.) и Восточно-Казахстанской области (275,9 тыс.).

По-прежнему преобладают старые автомобили, выпущенные 20 лет назад, у жителей Алматинской области (317,6 тыс.), Алматы (194 тыс. единиц) и Карагандинской области (156,4 тыс.).

Новые автомобили, выпущенные не более трех лет назад, преобладают у жителей Алматы (50 тыс.), Астаны (46,7 тыс.) и Карагандинской области (18,8 тыс.).