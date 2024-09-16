Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане стали покупать меньше автомобилей

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 16:57 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в июле этого года на учет поставлено 156,8 тыс. автотранспортных средств, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 7,4%, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 августа количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране составило 5 млн 545 тыс. 200, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,2%, от 10 до 20 лет – 23,5% автопарка, от 7 до 10 лет – 12,3%, от трех до семи лет – 13,6%.

И только 6,2% автотранспортных средств имеют год выпуска менее трех лет.

Больше всего легковых автомобилей старше 20 лет зарегистрировано в Алматинской области – 324,9 тыс. единиц, в Алматы – 189,6 тыс. единиц, в Жамбылской области – 169,4 тыс. единиц, в Карагандинской области – 162,7 тыс. единиц и в Восточно-Казахстанской области – 153,8 тыс. единиц.

По виду используемого топлива 81,9% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,5%, дизельном топливе – 7,1%, доля авто на газобаллонном оборудовании составила 0,2%, еще 0,2% автомобилей передвигаются за счет электричества.

При этом статистики отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество легковых электрических автомобилей выросло в 2,3 раза: с 4670 до 10 674 единиц.

Самое большое количество электромобилей в городах Алматы – 6 275 единиц, Астане – 1351 единица и Алматинской области – 522 единицы.

В Казахстане стали покупать меньшей автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 16:57

Фото: БНС

Ранее сообщалось, что владельцам электромобилей для бесплатной парковки нужно пройти регистрацию.

Читайте также

В зоопарке Караганды родилась редкая обезьянка-мангобей
В зоопарке Караганды родилась редкая обезьянка-мангобей
Лариса Черненко
Транспорт Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Еще одно покушение было совершено на Дональда Трампа
Стрельба произошла возле Дональда Трампа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: