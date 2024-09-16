В Казахстане стали покупать меньше автомобилей

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в июле этого года на учет поставлено 156,8 тыс. автотранспортных средств, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 7,4%, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 августа количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране составило 5 млн 545 тыс. 200, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,2%, от 10 до 20 лет – 23,5% автопарка, от 7 до 10 лет – 12,3%, от трех до семи лет – 13,6%.

И только 6,2% автотранспортных средств имеют год выпуска менее трех лет.

Больше всего легковых автомобилей старше 20 лет зарегистрировано в Алматинской области – 324,9 тыс. единиц, в Алматы – 189,6 тыс. единиц, в Жамбылской области – 169,4 тыс. единиц, в Карагандинской области – 162,7 тыс. единиц и в Восточно-Казахстанской области – 153,8 тыс. единиц.

По виду используемого топлива 81,9% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,5%, дизельном топливе – 7,1%, доля авто на газобаллонном оборудовании составила 0,2%, еще 0,2% автомобилей передвигаются за счет электричества.

При этом статистики отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество легковых электрических автомобилей выросло в 2,3 раза: с 4670 до 10 674 единиц.

Самое большое количество электромобилей в городах Алматы – 6 275 единиц, Астане – 1351 единица и Алматинской области – 522 единицы.





Фото: БНС

Ранее сообщалось, что владельцам электромобилей для бесплатной парковки нужно пройти регистрацию.