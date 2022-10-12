Токаева пригласили посетить Сингапур

12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром канцелярии премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, президент отметил, что участие Сингапура в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесет значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

Глава Казахстана уточнил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнером Казахстана в АСЕАН.

Также сказано, что в ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В свою очередь Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от премьер-министра Ли Сянь Луна. Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном, – говорится в сообщении.

Сингапурский министр в завершение встреч вновь подтвердил приглашение главе Казахстана от президента Халимы Якоб посетить с государственным визитом Сингапур.