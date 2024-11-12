Глава государства пригласил посетить Казахстан с визитом президента Руанды

В рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября встретился с президентом Руанды Полем Кагаме, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также возможности сотрудничества в рамках международных организаций. Глава нашего государства отметил важность укрепления прочного и взаимовыгодного партнерства с Руандой.



Президент Поль Кагаме, в свою очередь, высоко оценил достижения нашей страны в политическом и социально-экономическом развитии и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Поля Кагаме посетить Казахстан с визитом.

Ранее сообщалось, что на полях Всемирного климатического саммита COP29 12 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.