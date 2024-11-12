Глава государства пригласил посетить Казахстан с визитом президента Руанды
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также возможности сотрудничества в рамках международных организаций. Глава нашего государства отметил важность укрепления прочного и взаимовыгодного партнерства с Руандой.
Президент Поль Кагаме, в свою очередь, высоко оценил достижения нашей страны в политическом и социально-экономическом развитии и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Поля Кагаме посетить Казахстан с визитом.
Ранее сообщалось, что на полях Всемирного климатического саммита COP29 12 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.