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Глеб Сырица снова вошел в призовую тройку "Тура Лангкави-2022"

Велоспорт 3 место Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Представитель Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица завершил 2-й этап "Тура Лангкави" на третьем месте. Тем самым российский велогонщик второй день подряд оказывается в числе призеров малазийской многодневки, сообщает Zakon.kz.

Второй равнинный этап протяженностью 178,9 км прошел между городами Куала-Лумпур и Рауб. Стажер "Астаны" Глеб Сырица в спринтерских разборках на финише сумел ухватиться за третье место. Он показал время 4 часа 9 минут и 20 секунд, уступив чемпиону гонки колумбийцу Хуану Себастьяну Молану считанные миллисекунды. На втором месте – Крейг Уиггинз (Австралия).

Несмотря на третье место, Глеб Сырица после двух этапов "Тура Лангкави" все же не потерял майку лидера генеральной классификации. Также он возглавляет список лучших спринтеров этой гонки.

13 октября на данных состязаниях пройдет горный этап. Завершится "Тур Лангкави" 18 октября.

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