Передачу земель Медеуского парка Алматы под застройку проверит прокуратура

Генеральный прокурор Берик Асылов поручил в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата Мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка, сообщает Zakon.kz.

Как заверил Берик Асылов, в случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Депутат мажилиса от партии "Ак жол" Азат Перуашев 12 октября попросил Генпрокурора проверить данные о незаконной передаче земель Медеуского парка под застройку.

11 октября юрист Бакытжан Базарбек опубликовал пост в Facebook о том, что прежнее руководство акимата Алматы вывело из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка в районе Бутаковского ущелья около 22,5 га территории, на которой расположен лес с уникальным животным и растительным миром. Под жилищную застройку передали 20% всей территории Медеуского природного парка, причем без ведома руководства самого парка.

По информации Базарбека, уже идет нарезка участков под строительство, смена целевого назначения и согласование строительных проектов.

Юрист считает, что были нарушены требования Экологического, Лесного, Земельного кодексов и поручения Касым-Жомарта Токаева о запрете застройки предгорий Алматы в Заилийском Алатау.