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События

Криптокошельки с оборотом более 100 млн долларов США нашли у наркодилеров в Казахстане

Криптокошельки, Асылов, генпрокурор Казахстана, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 10:07 Фото: gov.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал об итогах борьбы с наркобизнесом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В своем аккаунте в X он заявил, что усиливается борьба с организаторами наркобизнеса. 

Главный прокурор страны провел Координационный совет, в рамках которого была озвучена следующая информация:

  • Выявлено 8 тыс. преступлений, из них 2,2 тыс. – по сбыту.
  • Привлечено к ответственности 4 тыс. лиц.
  • Ликвидировано 135 наркоканалов.
  • Задержаны восемь организаторов в разных регионах.

Так, при координации прокуратуры в Павлодаре пресечена деятельность иностранцев, занимавшихся производством наркотиков.

"У них установлены криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США", – написал Асылов.

Кроме того, в рамках акции "Нашақорлыққа жол жоқ" уничтожено 47 тыс. граффити с рекламой наркотиков, возбуждено 426 уголовных дел, задержано 36 человек.

"Продолжим проект по созданию Таргетинг-центра для контроля химических веществ, используемых в наркобизнесе", – резюмировал Генпрокурор.

Отметим, что накануне, 26 декабря, вынесли приговор двум казахстанцам, учителю и дантисту, которые в гараже устроили нарколабораторию и убили человека, чтобы он не выдал их полиции. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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