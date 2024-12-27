Криптокошельки с оборотом более 100 млн долларов США нашли у наркодилеров в Казахстане
Фото: gov.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал об итогах борьбы с наркобизнесом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В своем аккаунте в X он заявил, что усиливается борьба с организаторами наркобизнеса.
Главный прокурор страны провел Координационный совет, в рамках которого была озвучена следующая информация:
- Выявлено 8 тыс. преступлений, из них 2,2 тыс. – по сбыту.
- Привлечено к ответственности 4 тыс. лиц.
- Ликвидировано 135 наркоканалов.
- Задержаны восемь организаторов в разных регионах.
Так, при координации прокуратуры в Павлодаре пресечена деятельность иностранцев, занимавшихся производством наркотиков.
"У них установлены криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США", – написал Асылов.
Кроме того, в рамках акции "Нашақорлыққа жол жоқ" уничтожено 47 тыс. граффити с рекламой наркотиков, возбуждено 426 уголовных дел, задержано 36 человек.
"Продолжим проект по созданию Таргетинг-центра для контроля химических веществ, используемых в наркобизнесе", – резюмировал Генпрокурор.
Отметим, что накануне, 26 декабря, вынесли приговор двум казахстанцам, учителю и дантисту, которые в гараже устроили нарколабораторию и убили человека, чтобы он не выдал их полиции.
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