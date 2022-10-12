В Жетысуской области 6-летний мальчик погиб, упав с лошади
Фото: pixabay
11 октября в поселке Жеруйык Жетысуской области умер шестилетний ребенок. Как рассказали Zakon.kz в полиции, ребенок получил смертельные травмы, упав с лошади.
По данным областной полиции, мальчик с отцом выехали на пастбище.
За поселком он решил покататься на лошади, которая неожиданно понеслась вскачь. Выпав из седла, ребенок зацепился ногой в стремени. Пресс-служба ДП Жетысуской области
Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.
Медики диагностировали у ребенка перелом височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Несмотря на усилия врачей, малыш через несколько часов скончался.Пресс-служба ДП Жетысуской области
6 октября стало известно, что в Алматинской области отец и трое его детей отравились газом. Баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи.
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