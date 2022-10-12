В Жетысуской области 6-летний мальчик погиб, упав с лошади

11 октября в поселке Жеруйык Жетысуской области умер шестилетний ребенок. Как рассказали Zakon.kz в полиции, ребенок получил смертельные травмы, упав с лошади.

По данным областной полиции, мальчик с отцом выехали на пастбище.

За поселком он решил покататься на лошади, которая неожиданно понеслась вскачь. Выпав из седла, ребенок зацепился ногой в стремени. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.

Медики диагностировали у ребенка перелом височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Несмотря на усилия врачей, малыш через несколько часов скончался. Пресс-служба ДП Жетысуской области

6 октября стало известно, что в Алматинской области отец и трое его детей отравились газом. Баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи.