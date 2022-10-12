Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области 6-летний мальчик погиб, упав с лошади

трагедия ребенок Жетысуская область Фото: pixabay
11 октября в поселке Жеруйык Жетысуской области умер шестилетний ребенок. Как рассказали Zakon.kz в полиции, ребенок получил смертельные травмы, упав с лошади.

По данным областной полиции, мальчик с отцом выехали на пастбище.

За поселком он решил покататься на лошади, которая неожиданно понеслась вскачь. Выпав из седла, ребенок зацепился ногой в стремени. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.

Медики диагностировали у ребенка перелом височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Несмотря на усилия врачей, малыш через несколько часов скончался.Пресс-служба ДП Жетысуской области

6 октября стало известно, что в Алматинской области отец и трое его детей отравились газом. Баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи.

Читайте также

Школу в Атырау "заминировал" 14-летний ученик

В Атырау из школы эвакуировали 800 учеников и 70 учителей после сообщения о "бомбе"

В Алматинской области разграбили 15 могил

Анастасия Московчук
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Город
Закат Капшагая и рассвет Конаева: как меняется административный центр Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления