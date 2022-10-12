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ФК "Кайрат" опроверг сообщение о передаче клуба акимату Алматы

ФК Кайрат Фото: fckairat
В социальных сетях 12 октября стала распространяться информация, что задержанный бизнесмен Кайрат Боранбаев переписал футбольный клуб "Кайрат“ вместе со всей инфраструктурой в пользу городских властей Алматы, сообщает Zakon.kz.

В футбольном клубе "Кайрат" прокомментировали данную информацию.

Информация не соответствует действительности. Работа ФК "Кайрат" проводится в прежнем режиме, и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура Чемпионата РК по футболу 2022 против ФК "Астана", который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе "Центральный", сообщили в пресс-службе.

17 марта стало известно, что задержан казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев. Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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