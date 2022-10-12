В Чарынском каньоне будут развивать экотуризм

Туристический потенциал Уйгурского района будут развивать в Алматинской области. Ведь там находится много замечательных природных мест, привлекающих туристов со всего мира.

Особенно активно отдыхающие посещают горячие источники и уникальные памятники природы.

Чарынский национальный парк – одно из любимых мест туристов, расположенных в Уйгурском районе. В состав парка входит природный памятник – Чарынский каньон, протянувшийся на 154 км вдоль реки Чарын. Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов в национальный парк "Чарын" привлечен якорный инвестор Qazaq Geoqraphy, который планирует реализовать крупный проект по развитию экотуризма на сумму более 5 миллиардов тенге.

В лечебных учреждениях, расположенных близ горячих источников, действуют на сегодня 2-3-4-местные и люкс-номера для приема туристов, купальные ванны, открытые и крытые бассейны, пункты питания. С каждым годом сфера обслуживания улучшается.

Отметим, что, обладая лечебно-оздоровительными свойствами, геотермальные воды дают возможность развивать сезонный туризм. В бассейнах с минеральной водой, выходящей из-под земли, можно купаться с ранней весны до поздней осени. Такие купания полезны для организма в целом, в особенности для мышц и сухожилий. Что немаловажно, места отдыха обеспечивают постоянную занятость местных жителей. На сегодня имеется 170 горячих источников. На данном этапе количество мест отдыха достигло 55.

В прошлом году здесь обслужили в общем 116 тысяч человек.

Этому способствовал ввод в эксплуатацию в 2020-2021 годах таких мест отдыха, как "Дарья", "Комфорт", "Жемчужина" и других.