Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Чарынском каньоне будут развивать экотуризм

Чарын развитие туризм Фото: пресс-служб акимата Алматинской области
Туристический потенциал Уйгурского района будут развивать в Алматинской области. Ведь там находится много замечательных природных мест, привлекающих туристов со всего мира.

Особенно активно отдыхающие посещают горячие источники и уникальные памятники природы.

Чарынский национальный парк – одно из любимых мест туристов, расположенных в Уйгурском районе. В состав парка входит природный памятник – Чарынский каньон, протянувшийся на 154 км вдоль реки Чарын. Совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов в национальный парк "Чарын" привлечен якорный инвестор Qazaq Geoqraphy, который планирует реализовать крупный проект по развитию экотуризма на сумму более 5 миллиардов тенге.

В лечебных учреждениях, расположенных близ горячих источников, действуют на сегодня 2-3-4-местные и люкс-номера для приема туристов, купальные ванны, открытые и крытые бассейны, пункты питания. С каждым годом сфера обслуживания улучшается.

Отметим, что, обладая лечебно-оздоровительными свойствами, геотермальные воды дают возможность развивать сезонный туризм. В бассейнах с минеральной водой, выходящей из-под земли, можно купаться с ранней весны до поздней осени. Такие купания полезны для организма в целом, в особенности для мышц и сухожилий. Что немаловажно, места отдыха обеспечивают постоянную занятость местных жителей. На сегодня имеется 170 горячих источников. На данном этапе количество мест отдыха достигло 55.

В прошлом году здесь обслужили в общем 116 тысяч человек.

Этому способствовал ввод в эксплуатацию в 2020-2021 годах таких мест отдыха, как "Дарья", "Комфорт", "Жемчужина" и других.

туризм Чарын

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Читайте также

В Алматинской области планируют открыть предприятия по переработке кукурузы

Регламентировать процедуру наименования объектов предложили депутаты Астаны

В столичном жилом массиве "Лесопосадочный участок" идет строительство сетей водоснабжения

Анастасия Московчук
Султангазиев Марат Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Город
Закат Капшагая и рассвет Конаева: как меняется административный центр Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления