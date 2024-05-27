Близ Чарынского каньона перевернулся автобус с туристами

Автобус, перевозивший туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие утром 27 мая 2024 года в Кегенском районе Алматинской области. В различные больницы направлены 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Детали дорожной аварии рассказали в пресс-службе акимата области.

По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа. На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.

"В автобусе находились 37 человек. В Кегенскую районную больницу доставлены пять человек, в Жалагашскую районную больницу – четыре человека и четыре человека – в село Шелек". Пресс-служба акимата Алматинской области

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

К счастью, уточнили специалисты, человеческих потерь нет.

Также сказано, что точная причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло жуткое ДТП с автобусом: погибли 11 человек.