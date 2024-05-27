Близ Чарынского каньона перевернулся автобус с туристами
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Автобус, перевозивший туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие утром 27 мая 2024 года в Кегенском районе Алматинской области. В различные больницы направлены 13 человек, сообщает Zakon.kz.
Детали дорожной аварии рассказали в пресс-службе акимата области.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа. На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.
"В автобусе находились 37 человек. В Кегенскую районную больницу доставлены пять человек, в Жалагашскую районную больницу – четыре человека и четыре человека – в село Шелек".Пресс-служба акимата Алматинской области
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
К счастью, уточнили специалисты, человеческих потерь нет.
Также сказано, что точная причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Турции произошло жуткое ДТП с автобусом: погибли 11 человек.
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