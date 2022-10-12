Умер бывший тренер женской сборной Казахстана по шахматам Константин Ланда
О смерти известного тренера сообщили в Федерации шахмат России.
Константин Ланда стал известен в 13 лет, когда нанес поражение 13-му чемпиону мира Гарри Каспарову в сеансе одновременной игры. Он являлся вице-чемпионом СССР среди юношей (1989) и выиграл юниорский чемпионат России (1992).
Был одним из ведущих тренеров мира, долгие годы работал с Аркадием Найдичем, помогал чемпионке мира Александре Костенюк и вице-чемпионке мира Александре Горячкиной, чемпиону России Евгению Алексееву, талантливому итальянскому шахматисту Даниэле Вокатуро. На уровне сборных тренировал мужскую команду Ирана и женскую сборную Казахстана.
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