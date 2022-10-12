Умер бывший тренер женской сборной Казахстана по шахматам Константин Ланда

После продолжительной болезни ушел из жизни российский гроссмейстер Константин Ланда, шахматисту было 50 лет. В число его учеников входили ряд известных шахматистов, а также он тренировал женскую сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

О смерти известного тренера сообщили в Федерации шахмат России.

Константин Ланда стал известен в 13 лет, когда нанес поражение 13-му чемпиону мира Гарри Каспарову в сеансе одновременной игры. Он являлся вице-чемпионом СССР среди юношей (1989) и выиграл юниорский чемпионат России (1992).

Был одним из ведущих тренеров мира, долгие годы работал с Аркадием Найдичем, помогал чемпионке мира Александре Костенюк и вице-чемпионке мира Александре Горячкиной, чемпиону России Евгению Алексееву, талантливому итальянскому шахматисту Даниэле Вокатуро. На уровне сборных тренировал мужскую команду Ирана и женскую сборную Казахстана.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.