#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Скончался бывший вратарь национальной сборной Казахстана

Андрей Морев, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 14:03 Фото: Instagram/kff_team
В возрасте 52 лет ушел из жизни бывший вратарь национальной сборной Казахстана Андрей Морев, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость сообщили в Казахстанской федерации футбола 27 октября 2025 года.

Андрей Морев выступал за ряд казахстанских клубов, включая "Женис", "Окжетпес", "Тобол" и "Актобе", с которым дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Казахстана. В 2005 году он был признан лучшим вратарем страны.

За национальную сборную Казахстана Андрей Морев провел два матча. В своей дебютной игре против Турции он сразу же отразил пенальти.

"Казахстанская федерация футбола выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича. Память о нем навсегда останется в истории отечественного футбола и в сердцах тех, кто имел честь с ним работать и играть", – говорится в сообщении федерации.

26 октября "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Умер бывший лидер Китая
14:48, 30 ноября 2022
Умер бывший лидер Китая
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу
12:42, 23 января 2024
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу
Вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане
12:19, 21 января 2025
Вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: