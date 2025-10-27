Скончался бывший вратарь национальной сборной Казахстана

В возрасте 52 лет ушел из жизни бывший вратарь национальной сборной Казахстана Андрей Морев, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость сообщили в Казахстанской федерации футбола 27 октября 2025 года.

Андрей Морев выступал за ряд казахстанских клубов, включая "Женис", "Окжетпес", "Тобол" и "Актобе", с которым дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Казахстана. В 2005 году он был признан лучшим вратарем страны.

За национальную сборную Казахстана Андрей Морев провел два матча. В своей дебютной игре против Турции он сразу же отразил пенальти.

"Казахстанская федерация футбола выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича. Память о нем навсегда останется в истории отечественного футбола и в сердцах тех, кто имел честь с ним работать и играть", – говорится в сообщении федерации.

26 октября "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и отстоял титул чемпиона Казахстана.