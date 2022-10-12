Президент Азербайджана прибыл в Астану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Республику Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Астане, сообщает Zakon.kz

В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Ожидается, что Ильхам Алиев примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.