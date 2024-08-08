Президент Азербайджана прибыл в Астану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа прибыл в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по всему спектру торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам прошлого года увеличился на 14,3% и составил 529,4 млн тенге, за январь – июнь текущего года – 280,6 млн тенге", – сообщили в пресс-службе премьера.

Правительствами реализуются совместные проекты в нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, в области цифровых коммуникаций и космической промышленности. Среди них проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, по прокладке волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря. Также для раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества учрежден совместный Фонд прямых инвестиций.

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. За последние пять лет (2018-2023 годы) объем взаимной торговли вырос с 5,7 млрд до 11 млрд долларов США. Торговля Казахстана со странами ЦА в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки в 8 млрд долларов США.

Накануне, 7 августа, в Астану прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сегодня, 8 августа, прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева, по итогам которых был подписан ряд документов.

