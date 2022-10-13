Как Фонд "Қазақстан халқына" меняет жизнь казахстанцев

Общественный фонд "Қазақстан халқына" создан почти 9 месяцев назад. На сегодня в фонд поступило 131,6 млрд тенге от крупнейших компаний, частных благотворительных фондов и организаций, меценатов и физических лиц. В организации рассказали, как распорядятся данными средствами.

Общественный фонд "Қазақстан халқына" создан почти 9 месяцев назад. Для благотворительной организации с масштабными целями и амбициозными задачами, на самом деле это совсем небольшой срок. Однако в период социально-экономической турбулентности практически нет времени на раскачку, ведь помощь нужна многим. Создание по инициативе президента общественного социального благотворительного фонда с широким спектором задач происходит впервые в истории и практике отечественной благотворительности. Соответственно, опираясь на наработанный опыт многих общественных организаций и фондов "Қазақстан халқына" начал выстраивать свою линию работы.

Потребовалось время для обсуждения и определения концепции, приоритетных направлений Фонда: кому необходимо помочь и каким образом эта помощь может быть оказана. При этом эффект от помощи должен быть долгосрочным. Фонд взялся за системное решение проблем и отказался от популистских импульсов. Средства "Қазақстан халқына" нужно было не просто "раздать", а распределить таким образом, чтобы деньги доноров стали инвестицией в будущее. На сегодня в фонд поступило 131,6 млрд тенге от крупнейших компаний, частных благотворительных фондов и организаций, меценатов и физических лиц.

Мы понимали, что граждане ждут быстрых результатов. Все вопросы и проблемы, накопившиеся десятилетиями, невозможно было решить за один день. Чтобы рационально использовать каждый поступивший тенге, необходимо было каждое обращение изучить, детально оценить предлагаемые проекты и программы. Требовались партнеры и поставщики для их реализации. На все процессы, как бы мы не старались ускорить, понадобилось значительное время, ведь в самом начале у нас не было четкого механизма как все это должно работать. Сегодня мы выстроили модель и благодаря общественной поддержке, помощи экспертов и властей, мы систематизировали всю работу. И это только начало пути, по сути, только первые шаги для Фонда, – рассказывает председатель правления фонда Болат Жамишев.

Сегодня Фонд начал реализацию 17 благотворительных программ и проектов. В основе каждой программы стоит непростая жизненная история, которая и стала источником для зарождения проектов и оказания адресной помощи. Поскольку в первый месяц работы Фонд получил рекордное количество обращений – порядка 30 тыс. заявок. Ежедневно сотрудникам нужно было обработать по тысячи обращений. Сегодня же в Фонд поступает ежемесячно до 800-1000 заявок. Основная часть обращений связаны с проблемами в сфере здравоохранения и социальной поддержки, образования и спорта. Поэтому именно по этим направлениям инициированы действующие программы. В первую очередь они направлены на поддержку детей и взрослых из социально уязвимых слоев населения, особенных детей, детей и молодежи сельской местности.

Какие проблемы решает Фонд в сфере здравоохранения и социальной поддержки?

По социально важным направлениям Фонд запустил 9 программ: обеспечение инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи с инвалидностью; обеспечение роботозированными средствами – экзоскелетами, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; оказание медицинской помощи детям с сосудистой патологией; оснащение центров раннего вмешательства; обеспечение медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных; оказание благотворительной помощи пациентам с заболеваниями органов глаз, нуждающимся в пересадке роговицы; оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями; обеспечение спортивно-беговыми протезно-ортопедическими изделиями для подготовки и участия спортсменов РК в пара-атлетике; лечение тяжелобольных пациентов в зарубежных клиниках. Программы не конкурируют с государственными программами, но дополняют их, а также позволяют решать накопившиеся многолетние проблемы в области медицины и социальной защиты.

Инновационные протезы и экзоскелеты

Сегодня выбор протезно-ортопедических изделий ограничен гарантированной суммой из госбюджета и для приобретения более функционального протеза требуются дополнительные средства. Система гособеспечения не может удовлетворить потребность нуждающихся из-за недостаточного финансирования. Поэтому начиная с мая 2022 года Программа по обеспечению инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи с инвалидностью обеспечила 39 человек бионическими протезами, из них 19 детей. Месяц назад такой инновационный протез получил 8-летний Даниял. В результате несчастного случая он лишился правой ноги. Маленький Даниял вместе с родителями не отчаивался и надеялся приобрести современный протез. Сегодня благодаря протезу Даниял может вести активный образ жизни – бегать, прыгать и играть футбол. Такие аппараты изготавливают еще 30 нуждающимся. Всего в течение года протезы приобретут порядка 80 казахстанцев. На эти цели выделен 1 млрд 568 млн тенге. Партнеры – отечественный производитель «Мedicare International», которым изготовлен и передано 32 протеза на сумму 243 606 339 тенге и ТОО "Фармас" изготовлено и передано 3 протеза на сумму 36 560 000 тенге (еще 4 устройства проходят апробацию).

Еще один не менее важный аппарат – экзоскелет. Он один из высокотехнологичных средств реабилитации для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который помогает предотвратить появление других осложнений на фоне основного диагноза пациента. Экзоскелет является эффективным аппаратом для тренировки движений для детей с церебральным параличом, травмами мозга, повреждениями спинного мозга, параплегией, мышечной дистрофией, синдромом Ретта и другими диагнозами. По словам врачей, устройство подходит не для всех, при определении потребности в нем учитываются физиологические особенности и состояние здоровья ребенка. В рамках программы Фонда по обеспечению инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи с инвалидностью планируется изготовить экзоскелеты для 13 детей. Бюджет программы – 117 млн тенге, при расчете на один экзоскелет по 9 млн тенге. Производством устройств занимается отечественная компания – ТОО "MBionics". Подготовку и сбор документов осуществляет партнер Фонда – пациентская организация CyberFund. Неделю назад первый ребенок апробировал и получил экзоскелет. На протяжении пяти дней на базе Национального центра детской реабилитации (НЦДР) 16-летняя Асылжан Сайлау совместно с врачами НЦДР и специалистами отечественной компании-производителя провела тестирование экзоскелета. Врачи наблюдали и оценили аппарат на соответствие параметрам, функциональность и удобство для пациента. Ведь только после одобрения междисциплинарной группы при НЦДР, пациенту дают согласие получить экзоскелет и забрать его домой. Асылжан – старшая из пяти детей в семье Меруерт и Ержан Омарбековых. По словам Меруерт, дочь родилась раньше срока. Когда ей исполнился год, врачи поставили ДЦП. Два раза в год она получала стационарное лечение, массаж, ЛФК, иглоукалывание. Однако этого было недостаточно. Нужна была регулярная реабилитация и лечение, чем положено государством на бесплатной основе. Аппарат дал надежду семье. В конце октября Асылжан исполнится 17 лет.

"Это лучший подарок на мой день рождения", – признается она.

Несмотря на сложности, девочка никогда не теряла бодрости духа. С приобретением экзоскелета у нее появилась новая цель – закончить учебу в колледже и стать первоклассным дизайнером интерьера. До конца октября в НЦДР планируется апробировать экзоскелеты, предназначенные 3 детям.

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

Оказание медпомощи в случаях, когда такая помощь не включена ни в гарантированный, ни в страховой объем

В настоящее время существует большое количество пациентов с врожденной сосудистой патологией, которые не получают медицинскую помощь по причине отсутствия узкопрофильных специалистов, таких как, лимфолог, при этом нет соответствующего оборудования и препаратов. Несвоевременное лечение может привести к развитию тяжелых последствий и даже к возникновению критического состояния жизни пациента. Для решения проблем фондом ведется Программа по оказанию медицинской помощи детям с сосудистой патологией, на которую выделено 20 480 000 тенге. На базе партнера Фонда – социальном медцентре ОФ имени А. Карабекова 61 ребенок получает уже медикаментозную терапию и лазерное лечение. Заявки еще 85 детей находятся на рассмотрении. Благодаря начатому лечению после нескольких процедур у пациентов наблюдаются положительные изменения.

Помощь для особенных детей

По данным Бюро нацстатистики, за 10 лет количество детей до 17 лет с инвалидностью возросло почти в 2 раза. В 2020 году количество детей с инвалидностью увеличилось до 94 660 детей. В структуре причин инвалидности детского населения лидируют болезни нервной системы (28,5%), на втором месте врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (24,9%) и на третьем – психические расстройства и расстройства поведения (11,9%). Именно первые две группы составляют контингент нуждающихся в регулярной комплексной реабилитации. К примеру, одним из основных факторов риска развития инвалидности являются повреждения центральной нервной системы у недоношенных детей. Согласно научным источникам, процент инвалидизации среди недоношенных детей составляет от 20 до 30%, среди доношенных – 6%. На сегодняшний день стоит острый вопрос необходимости ранней диагностики и ранней абилитационной помощи детям с рисками возникновения нарушений, в виду отсутствия такой системы в Казахстане. Поэтому Фонд создал специальную программу и к марту 2023 года планирует оснастить центры раннего вмешательства в 13 регионах: Алматы, Шымкент, Костанай, Тараз, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Павлодар, Караганда, Петропавловск, Аральск, Уральск, Атырау в с. Кабланбек Туркестанской области. На оснащение центров выделено 1 615 808 329 тенге. Фондом направлено на оснащение центров 870 273 144 тенге, КФ «Самрук-Казына Траст» будет осуществлять софинансирование в части материально-технического оснащения центров в размере 616 814 185 и КФ «Қамқорлық қоры» выделено 128 721 000 тенге на обучение 300 специалистов. Параллельно будет обеспечена курация центров для внедрения реабилитационной модели и контроля качества услуг.

Помочь недоношенным детям

В большинстве медицинских организаций в регионах отсутствует оборудование для выявления нарушения зрения у недоношенных младенцев. В этом году 4344 младенцев родились с весом 1500 г, что повышает высокий риск развития ретинопатии у них. В более чем в половине случаев у недоношенных детей, родившихся с массой тела менее 1500 г была выявлена ретинопатия, и каждый 5 из них нуждался в лечении. Через программу "Обеспечение медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных" "Қазақстан халқына" планирует поставить оборудование в 31 медицинскую организацию на сумму 326 775 300 тенге. Своевременное выявление ретинопатии недоношенных новорожденных детей предупредит их инвалидизацию и даст возможность не ослепнуть. Сейчас ведутся переговоры с официальными дистрибьюторами ТОО "Группа Профмед" (представитель завода Heine Optotechnik) и ТОО "MedInnovation" на поставку необходимого оборудования.

Когда законодательство по донорству органов и тканей практически не работает

Скоро ожидается поставка необходимого биоматериала в НАО «КазНМУ» для проведения пересадки роговицы по программе "Оказание благотворительной помощи пациентам с заболеваниями органов глаз, нуждающимся в пересадке роговицы". Планируется на 2022-2024 годы выделить 373 350 280 тенге. В фонд уже поступила 21 заявка. Американская компания Lions Eye Institute for Transplant and Research осуществляет подготовку донорских роговиц для трансплантации. На базе КазНМУ сотрудниками отделения и кафедры «Офтальмологии» будут проводиться прием, осмотр, консультация, отбор и составление базы пациентов, нуждающихся в пересадке роговой оболочки, а также сама операция. Они позволят не менять полностью роговицу, а заменить тот слой, который был поврежден во время каких-либо заболеваний. Операции по пересадке консервированной роговицы являются единственно эффективными процедурами по возврату зрения пациентам с роговичной слепотой и успешно проводились в Казахстане в 2018-2019 годах. Сегодня после приостановки данной программы порядка 2 тысяч пациентов нуждаются в срочной помощи.

Необходимо создать условия для детей с аутизмом

Эксперты отмечают ежегодный рост количества детей с аутизмом. По данным минпросвещения, за 4 года число выявленных случаев расстройств аутистического спектра (РАС) у казахcтанских детей выросло в 2,3 раза (в 2017 году – 3820, а в 2021 году – 8796). В тоже время увеличивается потребность в создании центров для особенных детей в районах и городах. В настоящее время дети с аутизмом вынуждены ожидать очередь в кабинет коррекции или реабилитационный центр от шести месяцев до двух лет. При этом коррекционная помощь оказывается краткосрочно от трех недель до трех месяцев, что не дает должного эффекта. Тогда как показывает международный опыт, помощь, поддержка и коррекция таким категориям детей должна оказываться непрерывно, в течении всей жизни. Так появилась программа "Оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями", в рамках которой совместно с минтрудом отобраны 8 регионов с наибольшим количеством детей с РАС и наличием свободной инфраструктуры. Ожидается, что ежегодно в каждом из 8 центров (Алматы, Шымкент, Костанай, Тараз, Усть-Каменогорск, Актобе, Талдыкорган, Павлодар) комплексные услуги получат 125 детей. Общий охват составит 1000 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Центры откроются в марте 2023 года и на эти цели будет направлено 2 408 104 000 тенге, из них вклад Фонда "Қазақстан халқына" 1 018 420 576 тенге, партнерами КФ "Samruk-Kazyna Trust" осуществляется софинансирование в части оснащения на сумму 1 281 579 424 тенге, фондом "Қамқорлық қоры" выделяется 108 104 000 тенге для финансирования разработки концепции функционирования центров и обучения специалистов.

Миллиард, чтобы спасти ребенка

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

Фонд помогает обеспечить пациентов с тяжелыми и редкими, так называемыми орфанными заболеваниями дорогостоящими и незарегистрированными лекарствами. Так как для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны. Фондом уже приобретены для 41 маленького пациента с тяжелыми заболеваниями лекарства на сумму более 11 млрд тенге. К примеру, самым дорогим препаратом в мире "Золгенсма" обеспечены 6 детей СМА из ЗКО, Карагандинской, Актюбинской и Жамбылской областей, г. Алматы.

Для лечения мышечной дистрофии Дюшенна для 7 маленьких пациентов из Костанайской, Акмолинской и Туркестанской областей получили лекарства Виондис 53 (Голодирсен) и Экзондис 51 (Этеплирсен). Препаратом "Эврисди" (Рисдиплам) для лечения заболеваний костно-мышечной системы обеспечены 11 пациентов (Алматинской, ВКО, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Кызылординской обл., г.Нур-Султан, г.Шымкент, г.Алматы). 2 детей из Атырауской области с врожденной липодистрофией обеспечены препаратом "Миалепта" ("Метрелептин"). Для 3 пациентов с наследственным ангионевротическим отеком из Павлодарской и Жамбылской областей поставлено лекарство "Цинрайз". 1 пациент из Жамбылской области с системной красной волчанкой получил препарат "Бенлиста" (Белимумаб).

Некоторые лекарственные средства как, "Цинрайз" и "Бенлиста" (Белимумаб) уже зарегистрированы в Казахстане. Но из-за того что управления здравоохранения не смогли их обеспечить в рамках ГОБМП и ОСМС, по согласованию с минздравом Фонд закупил эти лекарства нуждающимся.

1 пациент обеспечен "Рапамуном" (Сиролимус) с лимфангиолейомиоматозом легких, препарат "Китруда" (Пембролизумаб) получил 1 пациент с онкологическим заболеванием, "Лорбрену" (Лорлатиниб) закуплен для 1 пациента с онкологическим заболеванием. Для 13 детей с диагнозом нейробластома продолжается поставка препарата "Карзиба" (Динутуксимаб бета). Первым поставлено 120 флаконов. Вторая партия 100 флаконов ожидается в октябре, третью партию из 70 флаконов планируется доставить в ноябре-декабре этого года, в связи с передислокацией производства.

Почему так долго закупают лекарства?

Сроки закупа и поставки орфанных лекарств по объективным причинам в лучшем случае занимает порядка 2,5-3 месяца. Фонд, являясь благотворительной организацией, не имеет лицензию на фармдеятельность, поэтому и выступает в качестве плательщика за препарат. Для организации поставки определяется партнер в Казахстане с соответствующей лицензией, который будет получателем и обеспечит транспортировку и передачу лекарственных средств до медицинской организации. Как правило, таким партнером Фонда обычно выступает ТОО "СК Фармация". Поэтому определенное время уходит на согласование и подписание договора, организацию поставки из-за границы, на получение разрешения на разовый ввоз, ведь закупаемые лекарственные средства являются незарегистрированными в нашей стране. Учитывая, что лекарства ранее не закупались ни министерством, ни компанией СК "Фармация", в большинстве случаев неизвестны поставщики по орфанным препаратам, что затягивает время на поиск партнера или дистрибьютера, определение правил и срока закупа. При этом редкие препараты будут поставлены не меньше чем через год, так как они выпускаются строго по заранее направленным заявкам. Производители работают со странами-покупателями по конкретным заявкам и изготавливают только определенное количество препаратов. Поэтому заявки на редкие лекарства направляются чуть ли не на год вперед. Кроме того, не все дистрибьютеры заинтересованы в поставке малого количества препаратов, требующих соблюдения особого режима при хранении и транспортировке. Закупаемый препарат поставляется не пациенту или его родителям, а напрямую в адрес управления здравоохранения. Незарегистрированное и инновационное лекарство, связанное с лечением тяжелых болезней, требует соответствующих условий хранения, которое может обеспечить только медорганизация.

По этим причинам Фонд планирует отказаться от закупа лекарств по заявлениям граждан, а перейти на закуп лекарств для лечения орфанных заболеваний по перечню, согласованному с минздравом. В этот перечень войдут только дорогостоящие препараты, не включенные в список лекарств, закупаемых за счет средств государства.

Лечение за рубежом

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

По причине большого количества заявлений в фонд от граждан с просьбой оказать помощь для оплаты лечения в зарубежных клиниках, фонд принял решение оказывать помощь в тех случаях, когда она не может быть оказана в нашей стране, а направление в зарубежную клинику невозможно, поскольку запрашиваемые условия оплаты не соответствуют казахстанскому законодательству. При этом Минздрав оказывает помощь Фонду в выборе клиники и обосновании программы лечения. Во всех остальных случаях Фонд заявки не удовлетворяет.

На сегодня Фондом оплачены медицинские услуги (лечение, обследование), не оказываемые в РК, 9 пациентам (из них 7 детей) на сумму 134 386 456 тенге в России, Турции и Южной Корее. В частности пациенты получили лечение в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, клинике ООО "Отеков нет" для проведения реконструктивной операции бронха, клинике ООО "Центр сосудистой патологии" с врожденной сосудистой патологией, клинике города Москвы с врожденным пороком развития бронхолегочной системы для пластики трахеи, левого главного бронха, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова с врожденным пороком развития желудочно-кишечного тракта для реконструктивной операции при синдроме короткой кишки, а также оказана благотворительная помощь пациентам с врожденным пороком сердца, с лимфедемой обеих голеней и стоп, с приобретенной апластической анемией. В ближайшее время планируется направить на зарубежное лечение 1 пациентку на лечение по реконструкции мочевых путей.

В приоритете – образование

В сфере образования Фонд также применяет системный подход решения накопившихся проблем. Сегодня, несмотря на усилия государства по созданию учащимся доступной среды для образования, не наблюдается существенного сокращения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Фонд считает, что где бы дети не находились, они имеют право получить качественное образование. Обратить внимание на сельское образование – одно из частых пожеланий от представителей общественности, адресованных фонду в ходе выездных и оффлайн встреч.

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

С июня Фонд начал реализацию программы "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности". Целью программы является не столько обеспечить оснащение 17-ти сельских школ в регионах новой современной модификацией по всем предметам и направлениям образования, а сколько создать благоприятную образовательную среду для этих опорных школ, чтобы они стали центрами компетенций, магнитом для близлежащих малокомплектных школ, консолидировав образовательные ресурсы. Бюджет проекта 4 млрд 250 млн тенге (17 школ из расчета 250 млн тенге на 1 школу). На сегодня оснащена первая опорная школа – средняя школа имени Досова в селе Катарколь Акмолинской области. Уже сейчас занятия проводятся с использованием интерактивных панелей, новых приборов и демонстрационных материалов. В реализации проекта партнерами выступают Фонд устойчивого развития образования, а также АОО "НИШ", которая окажет бесплатную методологическую поддержку и повышение квалификации учителей. При обучении педагогов и оснащении кабинетов были использованы опыт и рекомендации экспертов НИШ. С участием партнеров, до конца текущего года завершится процесс модернизации еще 16 опорных сельских школ в других регионах.

Инженеры всегда нужны

В мире и в нашей стране растет потребность к специалистам в области программирования и инженерных компетенций. Данные навыки необходимо развивать именно со школьной скамьи. В этом направлении Фонд запланировал благотворительную программу "Болашақ инженерлер". Подписан меморандум и подготовлена Дорожная карта реализации проекта. Кабинеты робототехники будут оснащены во всех областях Казахстана: по одной школе в каждом районе, малом городе и моногороде. Учащиеся 1-6 классов смогут обучиться программированию, конструированию, мехатронике, электротехнике и другим направлениям в 160 сельских школах и малых городах и 27 школах в моногородах. В период 2022-2026 годах на оснащение планируется направить 1 339 668 тыс. тенге, в том числе: фонд "Қазақстан халқына" выделяет 673 200 тыс. тенге для приобретения оборудования и программного обеспечения. В свою очередь партнеры – Фонд развития инженерного образования берет на себя организационные вопросы, ТОО "Арман Инжиниринг" профинансирует ремонт и оформление кабинетов робототехники, оснащение мебелью и учебно-методическим комплексом, организацию обучения и методическую поддержку педагогов школы. Проект планируется запустить уже в следующем учебном году.

Уделить внимание спецшколам

Вопрос оснащения специальных школьных организаций образования также требует внимания. Спецшколы, где обучаются дети с нарушениями, в том числе в психофизическом развитии, финансируются местными исполнительными органами крайне слабо, в основном по остаточному принципу. Сегодня материально-техническая база в школах полностью устарела и не соответствует современным требованиям и запросам времени. Поэтому специалисты в работе с особенными детьми вынуждены применять архаичные реабилитационное и коррекционное оборудование. Программа фонда по оснащению специальных школьных организаций сможет продемонстрировать местным исполнительным органам, в каких условиях должны обучаться и воспитываться дети с особыми потребностями, обратить их внимание на существующие проблемы в этой сфере. Совместно с акиматами областей и Минпросвещения отобраны спецшколы, Национальным научно-практическим центром развития специального и инклюзивного образования будет вестись методологическая поддержка программы, повышение квалификации педагогов. Планируется "перезагрузить" 98 специальных организаций образования, а также РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования". Из них 31 школа и РГУ будут оснащены в текущем году. На 2022-2024 годы планируется выделить до 2 764 000 000 тенге. Поставка различного оборудования и мебели будет осуществлена казахстанскими и российскими компаниями.

В фокусе – малообеспеченные и инвалиды из сельской местности

В сентябре порядка 2 тысячи абитуриентов и студентов из социально уязвимых слоев населения стали обладателями грантов от "Қазақстан халқына". Программа по образовательным грантам появилась не случайно. Основанием для запуска данной программы стали более 1500 заявок от молодых людей и их родителей с просьбой помочь оплатить обучение в вузах. Но главным триггером для создания программы стало обращение 30-летней Марии Кенесовой, инвалида по зрению и ХПН терминальной стадии на гемодиализе. Девушка обратилась в Фонд с просьбой помочь оплатить учебу, чтобы она смогла продолжить обучение и получить медицинскую специальность. В 2010 году девушка поступила в КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова в факультет общей медицины. В 2014 году из-за осложнений сахарного диабета потеряла зрение и попала на гемодиализ. В прошлом году после тяжелой депрессии и улучшения эмоционального состояния Мария восстановилась и продолжила обучение в вузе. По ее словам, за третий курс необходимо было оплатить 158 тыс. и за следующий год 1 млн 188 тысяч тенге. К сожалению, в 2014 году умер һотец, а с мамой она никак не могла бы осилить такую сумму. И таких молодых ребят и девушек как Мария – тысяча, которые оказались в тяжелой ситуации из-за особых потребностей здоровья и социально-экономического статуса семьи. Поэтому гранты были присвоены абитуриентам и студентам из социально уязвимых слоев населения. В настоящее время 1978 абитуриента и студента уже стали обладателями грантов, из них 738 абитуриентов, не получивших государственный или иной грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата и 1240 студента платных отделений. Студенты обучаются за счет фонда "Қазақстан халқына" в 79 национальных, государственных и частных организациях высшего и послевузовского образования и получат стипендию в размере 40 000 тенге. Грант покрывает оплату на обучение до 1 млн тенге и не требует "отработки". Список обладателей грантов был опубликован на сайте фонда qazaqstanhalqyna.kz. Прием заявок от студентов проходил в несколько этапов и осуществлялся через платформу партнеров фонда – ОО "Taiburyl" и КФ "Эндаумент КАЗГЮУ". Что касается абитуриентов, то решения принимали приемные комиссии вузов, отдавая предпочтения выпускникам сельских школ.

Почему спорт?

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

Состояние спортивной инфраструктуры в регионах, особенно в отдаленных селах оставляет желать лучшего. Во многих селах кроме привычных спортивных залов в школах, либо импровизированного стадиона на улице, практически нет иной спортинфраструктуры. Физкультурно-оздоровительные комплексы, построенные в рамках госпрограмм, в основном располагаются в районных центрах и городах. Дети и молодежь из социально уязвимых слоев населения не имеют доступа и финансовых возможностей регулярно посещать спортивные кружки и секции. Благотворительный проект "24 детских спортивных зала", инициированный Фондом совместно с ОФ "Батыр боламын" предусматривает открытие спортивных залов в отдаленных населенных пунктах и селах с низким уровнем спортивной инфраструктуры. На сегодня открыто 7 залов, которые вдохнули новую жизнь в п. Тасты Акмолинской области, п. Ават Алматинской области, п. Бейнеу и Акжигит Мангистауской области, п. Черкасск Жетысуской области, п. Изенды Карагандинской области, с. Қазақстан Алматинской области. Спортзалы посещают более 710 детей. На открытие 24 залов будет направлено 183 623 000 тенге. Помещения оснащены необходимым современным оборудованием и спортивным инвентарем, оборудованы залы по борьбе, боксу, карате и гимнастике. В следующем году проект будет расширен до 100 спортивных залов.

Еще один проект "Тұсау кесер" был запущен для поддержки детей с ограниченными возможностями. В Казахстане из-за нехватки компетентных специалистов и финансового обеспечения почти отсутствует инфраструктура кружков для данной категории детей. Созданные в рамках Программы кружки носят больше мотивационный характер и позитивно влияют на социализацию особенных детей, которые не могут выполнять большие нагрузки в обычных секциях, склонные к заниженной самооценке из-за ограничений возможностей, но при этом еще имеют реабилитационный потенциал. Поэтому для реализации проекта была использована практика физкультурно-оздоровительного клуба "Жас жауынгер" из Астаны. Недавно при поддержке Фонда клуб получил научный патент, подтверждающий авторское право на учебную программу. Уже открыто 5 физкультурно-оздоровительных кружков в 5 регионах страны для особенных детей. Благодаря кружкам дети впервые встали на ноги и сейчас продолжают заниматься спортом. Детям, начавшим таким образом новый этап в своей жизни, в клубе проводят обряд "Тұсау кесер". При этом все дети проходят осмотр реабилитологов, невропатологов и ортопедов для допуска к занятиям и получения рекомендаций. На оснащение 5 кружков выделено 37 494 066 тенге. Тренировки проходят по пяти видам спорта: бокс, армрестлинг, карате, тяжелая атлетика и "жекпе-жек". Планируется масштабирование проекта в каждой области, где финансирование будет идти от местных исполнительных органов.

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

Родители отмечают, что дети с большим удовольствием посещают тренировки, ждут каждое последующее занятие, стараясь избегать пропусков. Особо отмечают и опыт тренеров, их открытость, позитив и любовь к детям. У детей повысилась самооценка, появилась уверенность в себе и своих силах, усилилось стремление к лидерству, становятся активнее и выносливее и даже повышается иммунитет. Также на тренировках с детьми ведутся мотивационные беседы, где их учат не бояться, а преодолевать собственные страхи, слабости и неуверенность в себе. Благодаря тренировкам дети заводят новых друзей, социализируются и вместе идут к своим целям. Один из таких "супергероев" – Амаль Ескенеев из Астаны. Он уже 3 года занимается адаптивным спортом, как парабокс, армрестлинг и параборьба, с тренерами клуба "Жас Жауынгер". Амалю с рождения был поставлен диагноз ДЦП (диплегия нижних конечностей и частичная атрофия обеих глаз). На церемонии официального запуска Проекта Фонда, согласно казахским традициям, был проведен обряд "Тұсау кесер", где Амаль сделал свои первые шаги. По словам родителей и тренеров, после посещения занятий Амаль научился самостоятельно стоять на ногах, движения при ходьбе стали лучше. Он научился правильно отжиматься, качать пресс и даже держать планку. Амаль физически стал сильнее, а эмоционально стал более терпеливым. Благодаря тренировкам на смену негативу пришли спокойствие, выдержка и уверенность в своих силах. Тренировки служат для него отличным способом закалки характера, избавления от лишнего веса, способствуют развитию мышц и улучшению концентрации движения рук улучшается, отмечают родители. Для Амаля и его семьи – это новый этап и шаг в новую жизнь.

Фонд также поддержал благотворительную программу для параспортсменов. Программа по обеспечению 10 спортивно-беговыми протезно-ортопедическими изделиями для подготовки и участия спортсменов РК в параатлетике будет реализована в 2022-2024 годах. На изготовление протезов потратят 113 млн тенге. Проект, обеспечив спортсменов протезами, позволит впервые в истории страны создать команду по бегу в паралегкой атлетике. Протезы будут изготовлены представителем завода-производителя "Ottobock" – ТОО "Фармас" и переданы Национальному паралимпийскому комитету, который будет мониторить использование протезов спортсменами. Каждое протезно-ортопедическое изделие является индивидуальным, но в случае замены спортсмена его сможет использовать любой параспортсмен, с сопоставимыми физическими параметрами, после замены отдельных деталей. В дальнейшем команда паралимпийцев сможет претендовать на участие в региональных и международных соревнованиях, а также на Паралимпийских играх. Команда спортсменов парабегунов активно примет участие в программе развития направления в РК, а также в открытии школы бега на протезах для привлечения людей с инвалидностью в массовый спорт.

Когда помощь нужна здесь и сейчас

Трагические события в январе 2022 года стали одной из причин для создания Фонда "Қазақстан халқына". На сегодня Фондом оказана благотворительная помощь 156 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 616 млн тенге, в частности: семьям 19 погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности – 133 млн тенге (по 7 млн тенге); 111 военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжелые ранения, – 333 млн тенге (по 3 млн тенге); семьям 18 погибших граждан РК (в том числе 2 детей), оказавшихся случайными жертвами январских событий – 126 млн тенге (по 7 млн тенге); семьям 6 детей, получивших ранения во время январских событий, – 18 млн тенге (по 3 млн тенге); 2 тяжелораненым совершеннолетним гражданам, получившие огнестрельное ранение, – 6 млн. тенге (по 3 млн тенге). В настоящее время прорабатывается вопрос о выплате материальной помощи еще 79 гражданским лицам, ставшими случайными жертвами январских событий. По мере поступления информации от компетентных органов досудебного расследования о погибших и ставших случайными жертвами январских событий, Фондом им будет оказана благотворительная помощь.

Не остались без внимания пострадавшие жители, оставшиеся без жилья из-за паводков в Западно-Казахстанской области. При поддержке Фонда продолжается строительство 30 жилых домов, из них 23 одноэтажных одноквартирных дома в с. Шалгын Каратобинского района, 7 3-х двухквартирных и 1 одноквартирных домов в с. Жаксыбай Жанибекского района. На строительство домов выделено 771 934 983 тенге и планируется, что жители смогут заселиться в новые дома до конца 2022 года.

Желание помочь пострадавшим и ликвидировать последствия крупного пожара в Костанайской области летом этого года сплотило неравнодушных казахстанцев, а также в очередной раз показало единство народа. Фондом был открыт спецсчет для оказания поддержки пострадавшим от лесного пожара. По обращению акима региона планируется выделить 250 млн тенге на строительство в Аулиекольском районе детского спортивно-оздоровительного лагеря на 750 мест, вместо сгоревшего лагеря "Достық". На эти цели для ликвидации последствий пожара пойдут целевые средства, собранные народом, а также поступившие от бизнесменов. На сегодня на спецсчете имеется 251 831 184 тенге, которые поступили от ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" – 200 000 000 тенге; подписчиков Telegram-канала Yedilov Online в лице Едилова Е.О. – 25 822 791 тенге; НАО "Университет имени Шакарима", г. Семей – 2 804 978 тенге; КФ "Закят и Благотворительный фонд Духовного управления мусульман Казахстана" – 23 003 415 тенге; ТОО "AQMOL-project" – 200 000 тенге.

Вместе с тем, после завершения строительства жилых домов "Қазақстан халқына" выделит денежную помощь в размере 2 млн тенге на каждую семью для оснащения домов пострадавших жителей необходимой мебелью и техникой.

Получают ли другие фонды средства от "Қазақстан халқына"?

Все программы и проекты оцениваются по нескольким критериям, утверждаются Попечительским советом Фонда. При реализации программ и проектов НПО (благотворительные фонды, общественные объединения), выступающие в качестве партнеров Фонда, вносят свой собственный безвозмездный вклад в реализацию программы или проекта. Таким образом, фонд не финансирует другие фонды – не пополняет их уставной капитал и не оплачивает их административные расходы, связанные с реализацией проекта. Все эти нюансы учитываются в договорах о совместной деятельности партнеров. Фонд, выполняя свои принятые обязательства, осуществляет оплату напрямую поставщику услуг или товаров. Фонд не сотрудничает с фондами, которые не готовы вносить свою лепту в благотворительный проект или программу.

Какой штат и сколько зарабатывают сотрудники Фонда?

С первых дней создания Фонд не рассматривал создание широкой филиальной сети и функционирования большого штата сотрудников. Спустя время, можно констатировать, что это решение показало свою эффективность. Сегодня в Фонде работает 26 штатных сотрудников и размер заработной платы не превышает средний размер зарплаты госслужащих. Объем фонда оплаты труда и других административных расходов ежемесячно размещаются на официальном сайте и находятся в открытом доступе. При этом председатель правления и члены Попечительского совета осуществляет свою деятельность на общественных началах. Согласно бюджету Фонда, адмрасходы не финансируются из благотворительных взносов доноров. Источником для этих расходов может служить только относительно небольшая часть дохода, полученного от управления свободными денежными средствами Фонда.

Все отчеты об оказании Фондом благотворительной помощи находятся в открытом доступе и размещены на сайте, где указаны дата, назначение, сумма платежа, а также прикреплены договоры, на основании которых совершены платежи. Кроме указанных отчетов, размещены ежемесячные отчеты по движению денежных средств по благотворительным взносам и другая необходимые сведения о Фонде. Информация о деятельности с первых дней его создания, всегда находится в открытом доступе и размещается в соответствующих разделах на официальном сайте qazaqstanhalqyna.kz, где любой пользователь, имеющий доступ к Интернету, может в любое время с ними ознакомиться. Каждый гражданин или НПО, в режиме онлайн, может подать заявку на оказание помощи или предложить проект.

Голос общества услышан

В июне на встрече руководителя Фонда с главой государства особо подчеркнута необходимость более широкой вовлеченности общества и общественных институтов в процесс определения целевых направлений фонда. Чтобы максимально охватить представителей гражданского общества, начиная с июля, в течение двух месяцев Фонд организовал региональные конференции национальной благотворительности с 1173 представителями НПО. В формате zoom-конференций прошло 48 заседаний, в том числе 5 заседаний с экспертами по различным направлениям. После онлайн обсуждений, руководством Фонда проведены выездные круглые столы в 20 регионах страны с участием 1197 человек, это дало возможность встретиться с общественностью и положить начало для взаимодействия с местными властями и гражданским сектором. В результате в адрес Фонда было озвучено 592 предложения и комментария. Параллельно, для изучения общественного мнения и получения рекомендаций от как можно большего числа НПО по наиболее актуальным направлениям деятельности общественного фонда было запущено онлайн-анкетирование среди НПО, в котором принял участие 1041 респондент. Результаты анкетирования использованы для подготовки программных документов Фонда.

С целью изучения позиций всех заинтересованных сторон также были проведены комплексные исследования методом глубинного интервью с донорами фонда. Предложения доноров также отражены в проекте обновленной концепции и в проспекте Фонда. Результатом всей работы стало проведение итогового заседания І конференции национальной благотворительности "Қазақстан халқына", которая состоялась 16 сентября 2022 года. Конференция прошла в онлайн формате на платформе zoom с участием представителей некоммерческих организаций, доноров фонда, центральных и местных исполнительных органов. В обновленной редакции концепции, с учетом поступивших предложений, фонд "Қазақстан халқына" выделил шесть основных направлений, которыми он будет заниматься. Это – помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем организаций социальной сферы, актуальным в масштабах страны; содействие расширению формального и неформального образования; участие в повышении эффективности действующих систем, инструментов и процессов оказания социальных услуг населению; поддержка и внедрение социальных инноваций; целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях; комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях.

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

Фото: предоставлено общественным фондом "Қазақстан халқына"

Проспект Фонда сформирован на основании предложений некоммерческих организаций и доноров. Документ состоит из 42 разделов, затрагивающие вопросы по рабочим процессам и базовым направлениям фонда, усилению информационной работы, развитию гражданского сектора и благотворительной сферы, поддержки исследовательских проектов. По итогам конференции представлены еще два важных документа – обращение к Правительству РК по актуальным вопросам социального развития и Декларация конференции. В документе отмечено, что эффективное сотрудничество с донорами является существенным условием обеспечения стабильности фонда. Планируемые к ежегодному перечислению средств фонда "Самрук-Казына" в размере не менее 7% от чистого дохода, также будут иметь важное значение в долгосрочной эффективности благотворительных программ и проектов Фонда.

Важным посылом конференции можно считать вопрос формирования антикоррупционной культуры в обществе, который касается не только изменения правил поведения в государственном секторе, но и принципов взаимодействия в обществе, и в частности, среди неправительственных организаций. В этой связи поддержана инициатива по заключению меморандума о сотрудничестве между фондом и Агентством РК по противодействию коррупции.

В обновленной концепции мы актуализировали миссию, видение, принципы и ценности Фонда, продекларированы предмет, цели и задачи, сформулированы направления деятельности фонда. Если в концепцию, как и в любой другой стратегический документ, вошли универсальные пункты, имеющие бессрочный характер, то проспект Фонда стал тем документом, где мы учли все предложения и комментарии гражданского сектора. Фонд примет во внимание и основательно изучит все предложения и комментарии, вошедшие в проспект. По каждому направлению будет выработана позиция Фонда и дана обратная связь. На основе разделов проспекта будут прорабатываться конкретные благотворительные программы и проекты. Обращение к Правительству состоит из пяти направлений, которые затрагивают вопросы социальной инфраструктуры, школьного образования в сельских населенных пунктах, неформального и информального обучения граждан, социальной защиты и поддержки, целевой помощи отдельным категориям граждан, – отметил глава Фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.

В целом, можно сказать, что Фонд завершил первый этап институционального становления. Впереди второй этап – совершенствование внутренних процессов для качественной реализации благотворительных программ и проектов.