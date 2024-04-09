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В "Қазақстан халқына" озвучили, сколько им перевели денег в помощь пострадавшим от паводков

Казахстан Халкына, переводы, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 12:29 Фото: Zakon.kz
В фонде "Қазақстан халқына" рассказали, что по состоянию на 9 апреля 2024 года им поступило 970 млн тенге от неравнодушных казахстанцев и разных компаний, сообщает Zakon.kz.

Все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета фонда в период с 1 по 30 апреля, направят на строительство домов пострадавшим от паводков, напомнили в "Қазақстан халқына".

"За счет средств фонда и собранных денег возможно построить более 430 домов. При активном участии новых доноров фонд рассчитывает существенно увеличить их количество. Учитывая, что потребность в восстановлении жилья, разрушенного стихией, намного выше, фонд "Қазақстан халқына" еще раз обращается к неравнодушным гражданам и юридическим лицам с призывом о поддержке инициативы главы государства по сбору средств для оказания помощи пострадавшим", – отметили в фонде. 

Фонд просит использовать для пожертвований счета и реквизиты, указанные только на официальном веб-сайте

Для физических лиц переводы доступны в мобильных приложениях банков в разделе "Благотворительность".

Подробный отчет с указанием доноров и размеров пожертвований, а также информация о ходе строительства будет размещаться на сайте фонда.

При этом там сообщили, что "Қазақстан халқына" увеличит размер помощи для пострадавших от паводков с заявленных раньше 5 млрд тенге до 10 млрд тенге.

4 апреля стало известно, что многие неравнодушные казахстанцы захотели помочь пострадавшим от паводков согражданам и уже перевели в фонд более 630 млн тенге.  

Ирина Капитанова
Казахстан Паводки-2024
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