Товарооборот между Казахстаном и Турцией планируют довести до 10 млрд долларов

По завершении двусторонней встречи и 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, лидер Казахстана подчеркнул, что государственный визит Президента Турции совпал с юбилейной датой – 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

У нас сложились прочные межгосударственные отношения с братской Турцией. Только в этом году состоялось несколько визитов высокого уровня, подписан ряд важных документов. В мае я посетил Анкару с государственным визитом, по итогам которого мы с президентом Эрдоганом подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Турция – важнейший стратегический партнер Казахстана, – сказал президент.

Глава государства высоко оценил вклад турецкого президента в развитие сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что Турция активно участвует в решении глобальных и региональных проблем.

Токаев также сообщил, что по итогам состоявшегося 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня был подписан ряд межправительственных документов.

Фото: akorda.kz

Президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество стержнем двусторонних связей. По его словам, в перспективе планируется довести товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов.

Кроме того, глава нашего государства сказал, что в ходе сегодняшних переговоров были подробно рассмотрены перспективы развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

Наши страны заинтересованы в увеличении объема перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. В этом году за 7 месяцев объем перевозок по данному маршруту увеличился в 2,5 раза и достиг 1 млн тонн. В этом контексте важным представляется развитие "Срединного коридора", связывающего наши государства, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также проинформировал о том, что были рассмотрены актуальные вопросы глобальной повестки дня. Он констатировал близость позиций двух стран по многим международным вопросам.

Фото: akorda.kz

Мы придаем особое значение дальнейшей активизации многосторонней дипломатии. Успешно развивается взаимодействие наших стран в рамках таких многосторонних структур, как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Завтра мы вместе с президентом Турции примем участие в VI саммите СВМДА – отметил глава государства.

В свою очередь лидер Турции выразил удовлетворением итогами своего государственного визита в Казахстан.

Мы и впредь будем продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность, мир и стабильность братского для нас Казахстана. Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным! Высоко оцениваю проводимые под руководством президента Казахстана реформы. Желаю, чтобы итоги предстоящих президентских выборов принесли Казахстану благополучие, – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции выразил искреннюю благодарность Касым-Жомарту Токаеву за награждение его орденом "Достык" I степени.