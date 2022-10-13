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Казахстан одержал вторую победу на отборе к ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Победа Черногория Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футзалу с крупным счетом переиграла команду Черногории в матче отборочного цикла ЧМ-2024 – 5:1. Это второй успех казахстанской дружины на групповой стадии, сообщает Zakon.kz.

В матче с Черногорией, который прошел на выезде, казахстанские футзалисты первыми открыли счет благодаря Лео. Хозяева быстро сравняли результат, но Эдсон снова вывел гостей вперед.

Во второй половине игры подопечные Рикардо Кака увеличили отрыв и сделали счет крупным – 5:1. Авторами голов стали Арнольд Кнауб, Альберт Акбаликов и Тайнан.

Теперь сборная Казахстана после двух побед лидирует в своей подгруппе с шестью очками. Далее следуют Словения и Хорватия.

Следующий поединок казахстанцы проведут против Черногории 9 ноября в Алматы. Матч пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака, начало – в 20:00.

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