13 октября в столице Казахстана состоится VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в данном международном форуме примут участие главы государств и правительств стран СВМДА.

В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации, – сказано в публикации.

Ранее, 12 октября, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Ильхам Алиев прибыли в Астану. Также с визитом в столице Казахстана находятся Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, эмир Катара и Эбрахим Раиси.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.