Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

В Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Фото: akorda.kz
13 октября в столице Казахстана состоится VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в данном международном форуме примут участие главы государств и правительств стран СВМДА.

В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации, – сказано в публикации.

Ранее, 12 октября, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Ильхам Алиев прибыли в Астану. Также с визитом в столице Казахстана находятся Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, эмир Катара и Эбрахим Раиси.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Читайте также

ЕК рекомендовала присвоить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС

Президент Ирана прилетел в Казахстан

Президент Таджикистана прибыл в Астану

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
торги на бирже
Тенге еще ослабел на торгах 12 октября
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления