Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров прибыли в столицу

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает Zakon.kz.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана примут участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12-13 октября), заседании Совета глав государств СНГ (14 октября) и Саммите "Центральная Азия – Россия" (14 октября).