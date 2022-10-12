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Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров прибыли в столицу

Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров прибыли в столицу Фото: pixabay
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает Zakon.kz.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана примут участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12-13 октября), заседании Совета глав государств СНГ (14 октября) и Саммите "Центральная Азия – Россия" (14 октября).

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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