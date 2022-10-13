Касым-Жомарта Токаева ждут с визитом во Вьетнаме
По данным пресс-службы Акорды, в ходе встречи президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также он отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.
Фото: akorda.kz
Собеседники, как сказано в публикации, подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом.
Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов в торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Вьетнама.
В свою очередь Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.
12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.