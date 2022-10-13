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Касым-Жомарта Токаева ждут с визитом во Вьетнаме

Во Тхи Ань Суан, Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарта Токаева ждут с визитом во Вьетнаме Фото: akorda.kz
13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Вице-президент передала приглашение главе государства посетить с визитом Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе встречи президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также он отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Акорда встреча Вьетнам Казахстан

Фото: akorda.kz

Собеседники, как сказано в публикации, подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом.

Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов в торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Вьетнама.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

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