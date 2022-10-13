Сколько миллионов получил виновник массового ДТП на Land Cruiser 300 от СК "Евразия"

Обязательная автостраховка, которую по закону должен иметь любой водитель в Казахстане, не предполагает получение страховой выплаты за повреждение автомобиля виновника дорожно-транспортного происшествия.

Однако водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 300, застрахованный по программе SmartCasco в страховой компании "Евразия", получил крупную выплату, несмотря на то, что стал виновником массового ДТП. Рассказываем, как такое возможно.

Как произошло ДТП?

Помимо Land Cruiser, в аварии получили повреждения самосвал марки Howo и минивэн Toyota Alphard, а также объекты дорожной инфраструктуры.

Фото: СК "Евразия"

ДТП произошло в Алматинской области на 15-м километре трассы Алматы – Талгар. Водитель "трехсотки", не справившись с управлением, столкнулся с самосвалом Howo, совершавшим левый поворот на разделительной полосе. От удара Land Cruiser по инерции вылетел на обочину, где снес столб с прожектором уличного освещения и зацепил стоящую Toyota Alphard.

Как работает КАСКО?

Несмотря на то, что водитель Land Cruiser был признан виновником ДТП, условия договора КАСКО позволили ему получить страховую выплату для восстановления автомобиля или его замены на другой.

Размер страховой премии (стоимость страховки) по программе SmartCasco зависит от стоимости автомобиля, перечня страховых случаев, покрываемых договором, и т.д. КАСКО позволяет получить выплату за ущерб, полученный не только в ДТП, но и за противоправные действия третьих лиц – угон, вандализм, кражу и т.д. Нередко владельцы страхуют автомобиль и от стихийных бедствий – град, буря, землетрясение, ураган и другие экстремальные явления природы.

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Размер выплаты

Обычный полис обязательного автострахования не покрывает ущерб виновника ДТП, а владельцы пострадавших авто могут получить не более 600 МРП каждый (около 1,8 млн тенге).

В рамках же АвтоКАСКО страхуется конкретный автомобиль от повреждений, полученных при наступлении определенных договором страховых случаев.

СК "Евразия" выплатила более 28 млн тенге виновнику ДТП на Toyota Land Cruiser 300, застрахованному по программе SmartCasco.

Отметим, что в рамках договоров страхования по программе SmartCasco в сентябре СК "Евразия" осуществила 82 выплаты на 127 млн тенге. Средняя скорость выплаты по таким договорам составила 8-10 дней, самая быстрая – всего 5 дней.

*Лицензия №2.1.2 от 9.03.2022, выданная АРРФР

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