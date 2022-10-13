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Денис Евсеев одержал две победы на "Челленджере" в Германии

Теннис 1/4 финал Испания Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер"‎ в Исманинге (Германия), выиграв вторую игру в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

На соревнованиях с призовым фондом больше 45 тысяч евро алматинский теннисист во втором круге обыграл китайца Бу Юнчаокете со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

А на старте турнира казахстанец преподнес сенсацию, победив австрийца Новака Денниса, 4-го сеяного этих состязаний и 145-ю ракетку мира. Евсеев был сильнее в двух сетах – 7:6 (5), 7:6 (4).

Теперь за выход в полуфинал "одиночки" Денис встретится с победителем противостояния Каспер Жук (Польша) и Габриэль Декампс (Бразилия).

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