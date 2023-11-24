Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Испании

В Валенсии (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев (226 АТР) без боя вышел в четвертьфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге соревнований в Валенсии соперник казахстанского теннисиста испанец Педро Мартинес (172 АТР) снялся с турнира. Таким образом, Евсеев вышел в четвертьфинал без борьбы.

За выход в полуфинал Денис поспорит с обладателем уйлд-кард (WC), хозяином корта Мартином Ландалусом (514 АТР).

Ранее Денис Евсеев потерпел поражение в первом круге парного разряда.