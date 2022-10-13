Предложение Казахстана создать собственную азиатскую платформу находит широкий отклик – политолог

В Астане стартовал VI Саммит СВМДА. По мнению главного эксперта КИСИ при президенте РК Булата Ауелбаева, укрепление взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств выстраивается по принципиально новой схеме, сообщает Zakon.kz.

Сегодня участниками азиатского форума стали 27 государств, еще 8 стран и пять международных организаций являются наблюдателями.

Инициатива создать азиатскую диалоговую площадку по безопасности в Азии принадлежит Казахстану. Впервые в 1992 году в качестве суверенного государства это предложение прозвучало на Генеральной Ассамблее ООН. С этого времени прошло тридцать лет.

– Мир отошел от состояния "холодной войны" и глобального ядерного противостояния, – отметил главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Булат Ауелбаев. – Открылись границы для глобального взаимодействия, инвестиций и торговли, распространения технологий и информационных систем.

По мнению политолога, особое место в этих процессах стали занимать динамично развивающиеся азиатские государства.

Современная Азия – сложнейший конгломерат регионов, стран и народов. Азиатские страны стали неуклонно демонстрировать волю к новой равноправной системе международных отношений и приобретать черты постиндустриального общества. Совокупный экономический рост азиатских стран огромен. Интернационализация производства, цифровые технологии и активные социально-экономические взаимосвязи создают новые возможности и формируют новый облик Азии. Сейчас азиатская модель модернизации во многом стала определять облик XXI века. Главный эксперт КИСИ при президенте РК Булат Ауелбаев

В то же время, считает эксперт, человечество сейчас переживает переломный момент. Быстрое разворачивание геополитических процессов и распыление доминирования традиционных центров силы создают опасную турбулентность. Силовые методы все чаще подменяют принципы международного права.

Практически во всех азиатских регионах существуют свои острые противоречия. Так, тревожная ситуация сохраняется на Корейском полуострове. Из-за сложной политической обстановки Афганистан, Ирак, Сирия и Йемен находятся на грани гуманитарной катастрофы. Продолжается палестино-израильское противостояние, также существует множество локальных конфликтов. Ряд азиатских регионов и государств напрямую сталкиваются с потоками беженцев и незаконной миграцией. Главный эксперт КИСИ при президенте РК Булат Ауелбаев

Как правило, конфронтация проходит как по линиям границ из-за территориальных притязаний, так и внутри государств вследствие этнических, религиозных и конфессиональных разногласий. В этом прослеживаются старые отзвуки влияния колониальных метрополий и последствия прежней биполярной мировой системы.

Говоря об этом, эксперт заметил, что "не все азиатские страны справились с таким негативным наследством, но конфликтные зоны порождают идеологию экстремизма и терроризма, организованную преступность, контрабанду, торговлю людьми, незаконный оборот оружия и наркобизнес. Часто такие опасные явления прослеживаются сегодня на территориях государств, где проходят линии геополитических разломов, где сосредотачиваются конкурирующие интересы влиятельных мировых акторов".

– С экономическим и культурным подъемом Азии актуализировалась новая парадигма континентальной безопасности, – говорит эксперт. – Такую цель ставит перед собой Астанинское совещание. Востребованность выстраивания конструктивных международных отношений в широких географических масштабах растет по мере интернационализации экономических, финансовых, производственных, транспортно-логистических и информационных систем.

Предложение Казахстана создать собственную азиатскую платформу находит широкий отклик. Особенностью СВМДА становится то, что все страны-члены Совещания становятся заинтересованными участниками процесса формирования общей безопасности, инициируют свои предложения и в общей канве определяют для себя специфические направления деятельности. Главный эксперт КИСИ при президенте РК Булат Ауелбаев

Таким образом, считает он, укрепление взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств выстраивается по принципиально новой схеме. Так, в рамках Совещания выработан каталог мер доверия, согласно которому любое из государств-членов может выбрать определенные меры для применения, где это оправдано и соответствует его целям. Меры доверия СВМДА применяются на основе постепенности и добровольности.

– Определение контуров обширной архитектуры безопасности в Азии является многогранной и достаточно трудоемкой задачей, – подчеркнул политолог. – Большинству стран азиатского континента еще предстоит адаптироваться к условиям глобализации и интегрироваться в мировые политические и экономические процессы. Осознание собственной самодостаточности современной Азии – залог формирования универсальных стандартов и правил международного взаимодействия с учетом особенностей континента, его регионов и субрегиональных проблем.

На взгляд эксперта, СВМДА уже стала действенной международной площадкой с широкой международной поддержкой. Важным направлением казахстанской внешней политики остается содействие формированию стабильной системы безопасности. Перспектива данного форума видится в эволюции форума в полноценную паназиатскую структуру с расширением формата взаимодействия стран, резюмировал политолог.