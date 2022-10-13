В Алматы убили женщину-юриста
Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы 8 октября 2022 года около 23:00 в ближайшую больницу со множественными ножевыми ранениями была доставлена женщина 1980 г. р., которая скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте polisia.kz, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК ("Убийство"), создана специальная следственно-оперативная группа.
Подозреваемый установлен. Принимаются меры к его задержанию, – говорится в сообщении.
Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы.
Ранее журналист Zakon.kz побеседовал с бывшим следователем МВД РК Владиславом Беклемишевым, который рассказал о заказных преступлениях, совершенных в Алматы.
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