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В Алматы убили женщину-юриста

В Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы 8 октября 2022 года около 23:00 в ближайшую больницу со множественными ножевыми ранениями была доставлена женщина 1980 г. р., которая скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте polisia.kz, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК ("Убийство"), создана специальная следственно-оперативная группа.

Подозреваемый установлен. Принимаются меры к его задержанию, – говорится в сообщении.

Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы.

Ранее журналист Zakon.kz побеседовал с бывшим следователем МВД РК Владиславом Беклемишевым, который рассказал о заказных преступлениях, совершенных в Алматы.

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