В Алматы убили женщину-юриста

Фото: Zakon.kz

В Алмалинском районе Алматы 8 октября 2022 года около 23:00 в ближайшую больницу со множественными ножевыми ранениями была доставлена женщина 1980 г. р., которая скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября, сообщает Zakon.kz.

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