UFC анонсировал бой Жалгаса Жумагулова

Знаменитый американский промоушен UFC сделал официальный анонс следующего поединка казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-7). Файтер из Актобе сразится с Чарльзом Джонсоном из США, сообщает Zakon.kz.

Поединок между Жумагуловым и Джонсоном пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе (Невада) на арене UFC Apex.

На арене UFC Жумагулов выиграл всего лишь один бой при пяти поражениях. В последний раз он проиграл американцу Джеффу Молине. Его будущий соперник Джонсон на встречу с Жалгасом тоже идет с поражением, уступив Мухаммаду Мокаеву.

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