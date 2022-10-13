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Владимир Путин: В многополярном мире ключевую роль играет Азия

выступление Азия СВМДА Фото: akorda.kz
13 октября президент России Владимир Путин на саммите СВМДА в Астане подчеркнул ведущую роль Азии в многополярном мире и предложил активнее использовать в расчетах в регионе национальные валюты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Владимир Путин отметил, что страны Азиатского региона становятся локомотивами мирового экономического роста.

Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы.Президент РФ Владимир Путин

Он также подчеркнул, что в Азиатском регионе с хорошей отдачей действуют такие интеграционные объединения, как ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз. Во всех этих процессах участвует и Россия.

Владимир Путин заявил, что Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества для расширения и углубления кооперационных связей в различных отраслях экономики.

Также, по его мнению, необходимо пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы.

В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств.Президент РФ Владимир Путин

В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана 13 октября.

Президент России примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

Кроме того, ожидается участие президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

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СВМДА Путин Владимир Казахстан
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