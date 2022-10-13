Владимир Путин прилетел в Астану

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале правительства РК, в столичном аэропорту российского лидера встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Владимир Путин примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

Кроме того, ожидается участие президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и Саммите "Центральная Азия – Россия".

Новость по теме В Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

В Астану 12 октября прибыли Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Ильхам Алиев. Также с визитом в столице Казахстана находятся Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, эмир Катара и Эбрахим Раиси.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.