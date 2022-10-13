Черный снег, загазованность, нефтеотходы: как живут промышленные регионы Казахстана

В принятом в 2021 году новом Экологическом кодексе был введен принцип "загрязнитель платит". В результате промышленные гиганты сегодня должны выплачивать за эмиссии в окружающую среду и готовиться к получению комплексного экологического разрешения в ближайшие годы.

А уже с января 2023 года им вменяется требование об обязательном наличии системы автоматизированного мониторинга эмиссий. Готовы ли к этим новшествам предприятия и как вообще в неблагополучных районах Казахстана выполняются нормы Экологического кодекса, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Мангистау: незаконные сбросы сточных вод и нефтешлам

Большая часть нарушений Экологического кодекса в Мангистау связана с нефтяными отходами, выбросами и сливами. Это 328 статья Кодекса.

С начала года областной департамент экологии провел 48 проверок. По итогам вынесено 155 постановлений, выявлено 64 нарушения, а общая сумма административного штрафа составила 242,5 млн тенге. Уже выплачено более 109 млн тенге.

Рекордсменом по размеру штрафа стала компания, владеющая крупнейшим отелем на казахстанском побережье Каспия. Ее уличили в сбросе сточных вод в уникальное озеро Караколь, которое является одним из стоянок на пути перелетов для целого ряда пернатых, в том числе и розовых фламинго. В отношении отеля завели сразу 6 административных дел, а сумма штрафа составила 75 млн тенге.

На втором "месте" – компании, которые допускают нарушения в технологических нормативных выбросах. Экологи проверили 12 таких предприятий в Мангистау. Самый крупный штраф – 57 млн за выбросы без разрешения – выплатило ТОО "Емир ойл".

Что касается нефтяных отходов, то экологи провели проверку на 5 предприятиях. Самый крупный штраф, по словам заместителя руководителя Департамента экологии Мангистауской области Максата Айсина, был выписан ТОО "VOID" за сбор нефтяных отходов – 56,3 миллиона тенге.

С 2023 года в Мангистау будет внедрена автоматизированная система мониторинга промышленных выбросов, которая позволит в режиме реального времени отслеживать выбросы эмиссий.

Под внедрение этой системы попадают не все предприятия, а только самые крупные первой категории. Таких предприятий в Мангистау семь. После ее внедрения мы сможем своевременно и достоверно мониторить нарушения, то есть еще до поступления жалоб от жителей у нас будет информация о том, какие предприятия осуществляют сверхнормативные выбросы. И мы сразу будем инициировать проверку. Максат Айсин

Павлодарская область: ежегодно растет объем выбросов в окружающую среду

В 2019 году в Павлодарской области было 717 тысяч тонн выбросов, в 2020 году – 723 тысячи, в 2021 – 736,2 тысячи. Причиной тому стало увеличение объемов производства электроэнергии на местных предприятиях. По словам заместителя руководителя Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Медета Шулакова, 95 процентов всех выбросов приходится на 8 крупных предприятий региона.

Из них 66 процентов на такие экибастузские электростанции, как ГРЭС-1, ГРЭС-2 и АО "ЕЭК", 24 процента – Алюминиевый, электролизный и Аксуский ферросплавный заводы, 6 процентов – ТЭЦ "Павлодарэнерго" и "Экибастузэнерго" и 3 процента – Павлодарский нефтехимический завод. Так вот прошлогодний рост выбросов объясняется большой выработкой электроэнергии на ГРЭС-1. Медет Шулаков

Заместитель руководителя Департамента экологии по Павлодарской области Магзум Кукумбаев также считает, что рост выбросов связан с увеличением производства электроэнергии.

На ГРЭС-1 произошло увеличение выработки электроэнергии, в том числе из-за бурного развития майнинговых ферм. Но ГРЭС-1 и ГРЭС-2 снабжают электроэнергией не только нашу область, но и другие регионы страны. Что касается показателей по выбросам, то замечу, что разрешенный объем эмиссий в Павлодарской области составляет 980 тысяч тонн в год, то есть наш регион не превысил лимит, установленный уполномоченными органами. Магзум Кукумбаев

Что касается установки автоматизированных систем мониторинга, то, по словам эколога области, под эти требования Экологического кодекса подпадают 13 крупных компаний, которые сейчас ведут разработку проектной документации и заключение договоров с поставщиками подобных систем мониторинга.

Под комплексное экологическое разрешение (КЭР) в Павлодарской области попадают 10 промышленных гигантов из 50-ти крупнейших предприятий нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, которые министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК определило по всей стране. По словам Медета Шулакова, комплексное экологическое разрешение необходимо получить до 2025 года.

По республике КЭР получили пока 5 предприятий, из них 4 из нашего региона – алюминиевый, электролизный и аксуский ферросплавный заводы, а также АО "ЕЭК". Те, кто получил КЭР до 2025 года, освобождаются от платежей за эмиссии в окружающую среду. Эти деньги они и направят на внедрение наилучших доступных технологий, повышающих экологическую эффективность, благодаря чему в ближайшие 10 лет ожидается снижение выбросов на 50 тысяч тонн в год. Медет Шулаков

В Атырау непростая экологическая ситуация

Нередко сильно в воздухе пахнет газом или едким химическим веществом. В ужасном "букете", которым поневоле приходится дышать народу в нефтяной столице, и адская смесь горелого тростника со стороны прибрежной части Каспийского моря с густой серой пеленой, разбавленной кусочками копоти.

Фото: Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет", в воздухе Атырау зафиксированы оксиды азота, диоксид серы, углекислый газ и прочая химия, которая приводит к росту заболеваемости населения региона, вызывает болезни органов дыхания и нервной системы, кроветворных органов, снижает иммунитет человека. С 2019 по 2022 год превышение по сероводороду в атмосферном воздухе города Атырау отмечалось от 150 до 200 раз, а предельно-допустимая концентрация сероводорода была превышена от 50 до 120 раз, то есть налицо экоцид населения Атырауской области. Руководитель атырауского экологического НПО – центра "Глобус" Галина Чернова

Больше всего претензий атыраусцы высказывают в адрес нефтеперерабатывающего завода, который находится в черте города. Однако, по утверждению экологического омбудсмена ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Салтанат Рахимовой, исходя из данных "Казгидромета", в Атырау, в основном, наблюдается превышение сероводорода в воздухе, поэтому обвинения в адрес предприятия необоснованны.

При нормальном техническом режиме технологические газы на факел не направляются. Внештатные выбросы могут производиться только во время пуска и остановки оборудования. Но в случае остановки загрязняющие вещества автоматически направляют в факел, где они сгорают, а в воздух выпускаются только углекислый газ и водяные пары. Поэтому завод никак не может быть источником сероводорода. Салтанат Рахимова

По ее инициативе был проведен мониторинг предполагаемых источников сероводорода – 80 канализационно-насосных станций. Результаты на трех КНС показали превышение концентрации сероводорода в воздухе в несколько сотен, а в некоторых местах – в тысячу раз.

На сегодняшний день крупным источником сероводорода являются поля испарений Тухлая балка, там идут рекультивационные работы. Согласно официальным данным, в Атырау зарегистрирована 51 компания, наносящая вред окружающей среде. Салтанат Рахимова

Реконструкция полей испарения Тухлая балка, куда сливают сточные воды АНПЗ, будет завершена в 2023 году. Проект стартовал в 2019 году и направлен на то, чтобы устранить самые слабые звенья в экологической безопасности завода.

Будет повышена чистота сточных вод отработанных АНПЗ, реконструирован сточный канал отвода и проведена рекультивация полей испарения, куда эти воды в итоге попадают. Работа ведется нами на 860 гектарах земли. В проекте планируется вместо открытого канала проложить подземный трубопровод. По этому каналу закрытого типа очищенные стоки с завода будут направляться на городские канализационно-очистные сооружения. Начальник отдела организации строительства ТОО "АНПЗ" Канат Сагизбаев

На текущий момент, по его словам, реконструкция канала нормативно-очищенных стоков выполнена на 90%, рекультивация полей испарения – на 33%.

В 2022 году в Прикаспии экологами проведены 92 проверки касательно соблюдения экологического законодательства, выявлено 177 нарушений, выдано 40 предписаний об устранении нарушений, исполнено 26, остальные предписания пока находятся на стадии исполнения. Заведено 172 административных дела, наложено административных штрафов на сумму 270 456 505,50 тенге. За нарушение требований Экологического кодекса ТОО АНПЗ оштрафовано на общую сумму более 100 миллионов тенге.

Кто основные загрязнители экологии в Усть-Каменогорске

Основными загрязнителями атмосферного воздуха Восточного Казахстана остаются промышленные гиганты, дымящий автотранспорт, котельные и бытовые печи. По данным Департамента экологии области, общий валовый выброс по Усть-Каменогорску составляет 164 369 тонн. Из них выбросы от автотранспорта составляют 90 031 тонн в год, от предприятий – 54 548 тонн, котельных и частного сектора – 19 790 тонн в год. Среди предприятий наибольшая доля выбросов приходится на Усть-Каменогорскую металлургическую компанию ТОО "Казцинк" – 45 процентов, Усть-Каменогорскую ТЭЦ – 30 процентов, Согринскую ТЭЦ – 5 процентов.

В областном центре, расположенном в горном котловане, часто объявляют неблагоприятные метеорологические условия, но наибольшие превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ наблюдаются и в дни безветрия. Несмотря на то, что в регионе разработана Дорожная карта по комплексному решению вопросов на 2020-2024 годы, ситуация с экологией остается на прежнем уровне и жалоб от горожан меньше не становится, а экологи продолжают фиксировать нарушения экологического законодательства на производствах. К примеру, только за 2021 год Департаментом экологии ВКО по обращениям восточноказахстанцев и в рамках профилактического контроля провели 86 проверок, по результатам которых выявлено 167 нарушений экологического законодательства РК.

В конце мая прошлого года в районе промплощадки, где расположено несколько предприятий, резко пожелтели деревья, люди жаловались на ухудшение самочувствия. Выяснилось, что с 27 мая по 6 июня из-за разгерметизации заржавевшей крышки на очистительной установке Лавалин ТОО "Казцинк" в атмосферный воздух был осуществлен несанкционированный выброс 0,9 тонны диоксида серы. Ущерб экологии составил свыше 3,5 млн тенге.

Также в мае 2021 года в социальных сетях распространилось видео с "зеленой" водой реки Алтай. По результатам проверки было установлено, что место сброса расположено на выходе из очистных сооружений Алтайского горно-обогатительного комбината ТОО "Казцинк". Взыскан ущерб на сумму 8,2 млн тенге.

В январе 2022 года по обращению жителей проведена внеплановая проверка на Риддерском горно-обогатительном комбинате ТОО "Казцинк" по фактам загрязнения реки Ульба и других водных объектов. Пробы воды на участке №10 показали превышение установленных нормативов по аммонию солевому в 1,8 раза, нитритам – в 8,4 раза. С предприятия взыскано более 2,5 млн тенге.

В августе 2022 года горожане в социальных сетях разместили видео, где протока реки Иртыш приобрела "молочный" оттенок. Автор ролика отметил, что вода стала при этом источать зловонный запах. В результате проведенных проверок было установлено, что из-за избытка жиров в сточных водах маслозавода АО "Май" произошел затор в колодце канализационного коллектора, который привел к переливу неочищенных сточных вод. В этих стоках выявлено многократное превышение предельно-допустимой концентрации по аммонию солевому в 93 раза, нитритам – в 10 раз, фосфатам – 115,4 раза, тогда как норма должна быть по аммонию солевому 0,5 мл/куб. дм, фосфатам – 0,25 мл/куб. дм.

"Черный снег" Семея

Согласной республиканскому рейтингу загрязненности атмосферного воздуха, Семей не входит в число самых опасных городов Казахстана. Но это во многом только благодаря постоянно дующим степным ветрам. В редкие безветренные дни в отопительный период уровень загрязнения воздуха достигнет 104-146 AQR.

Фото: Zakon.kz

В такие дни уровни диоксида серы (SO2) в 2022 году в Семее регулярно превышают 20 мкг/куб. м.

Эти данные только лишний раз подтверждают многочисленные жалобы семейчан на регулярно "выпадающий" черный снег из-за городских котельных. Люди вынуждены дышать этим отравленным воздухом. По данным исследований, проведенных экологами Семея, на одного человека в городе выбросов приходится до 10 тонн газа в год.

Фото: Zakon.kz

Основной причиной загазованности в Семее экологи считают действующую сеть теплоснабжения в городе. На сегодняшний день Семей остался единственным в республике городом, где до сих пор районы отапливают 17 небольших по мощности котельных и только ТЭЦ-1, закольцованная с котельной РК-1, подает тепло и горячее водоснабжение в дома и на объекты левобережной части города.

В Семее достаточно много проблем экологического плана. Это просевшие коммуникации, высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, отсутствие должного центрального отопления и ненадежная работа ТЭЦ-1. Компания заявила о замене фильтров в котельных, но это лишь временная мера, а не концептуальное решение проблемы, – отметил в ходе своего недавнего визита в Семей председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.

По его мнению, сотрудникам недавно созданного областного департамента, в первую очередь, предстоит провести полное научное исследование, выявив в Семее все источники загрязнения атмосферного воздуха.

Мы должны четко понимать, какие выбросы уходят в атмосферу за счет работы котельных и ТЭЦ-1 "Теплокоммунэнерго", какая доля приходится на частный сектор, локальные котельные организаций и предприятий и, конечно, работу транспорта. Только имея на руках данные исследования, можно принимать решения и разрабатывать проекты. Зулфухар Жолдасов

По словам экологов, не только загазованность является единственной проблемой Семея в области охраны окружающей среды. Их накопилось так много, что в 2020 году Семей в паре с Усть-Каменогорском вошел в международный проект "Зеленый город будущего", который в ВКО и области Абай реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

Загазованность воздуха, водоотведение и водоснабжение, транспорт и энергетика, экология и твердые бытовые отходы, дренажно-ливневая система и развитие общественных территорий, озеленение и развитие биоресурсов – вот далеко не полный перечень направлений, по которому будут работать Усть-Каменогорск и Семей. Сегодня два крупнейших города Восточного Казахстана в тандеме с общественностью и международными экспертами разрабатывают детальный план по реализации программы "Зеленых городов". Предполагается, что средства на реализацию комплексного плана будут собраны за счет обязательных платежей в бюджет, которые перечисляют крупные промышленные предприятия в качестве компенсации за произведенные выбросы. С 2022 года эти средства, согласно Экологическому кодексу, направляются исключительно на реализацию природоохранных мероприятий. В области Абай, по словам Зулфухара Жолдасова, эти выплаты составляют до полутора десятков миллиардов тенге в год.

Индекс загрязнения атмосферы в Балхаше и Темиртау традиционно имеет высокие значения

Основной промышленный потенциал Карагандинской области сосредоточен в Темиртау и Балхаше. По этой причине их относят к числу самых загрязненных городов. Согласно Рейтингу самых чистых городов в Казахстане в реальном режиме времени – IQAir в Карагандинской области зафиксирован Индекс качества воздуха – 180 AQR.

Фото: Zakon.kz

В Темиртау находится металлургический комбинат АО "АрселорМиттал Темиртау". Ежегодно предприятие выпускает 3 млн тонн стали, попутно выбрасывая в атмосферу свыше 200 тыс. тонн загрязняющих веществ. В структуре выбросов преобладают окись углерода (60%), диоксид серы (25%) и взвешенные частицы (10%).

Балхашский медеплавильный завод ТОО "Kazakhmys Smelting", также имеющий важное значение для металлургической отрасли, располагается в одноименном городе. Годовой объем выпускаемой им катодной меди превышает 100 тыс. тонн, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ – 70 тыс. тонн (85% – диоксид серы, 5% – взвешенные частицы).

Фото: Zakon.kz

Новый Экологический кодекс РК освобождает природопользователей от плат за эмиссии в окружающую среду в случае внедрения ими наилучших доступных технологий (НДТ), которые предотвращают либо сокращают до минимума негативное воздействие на окружающую среду.

Однако спустя год после вступления в силу кодекса все еще остается неясным, какие именно НДТ будут внедрены в Карагандинской области.

По словам руководителя Департамента экологии по Карагандинской области Каната Мусапарбекова, на данный момент предприятия проводят работу по изучению и обсуждению справочников по НДТ, и пока природопользователи продолжат платить за эмиссии в окружающую среду. Так, в 2021 году АО "АрселорМиттал Темиртау" перевело в бюджет 4,5 млрд тенге, Kazakhmys Smelting (Балхашский медеплавильный завод) – 2,9 млрд тенге.

По словам независимого эколога Дмитрия Калмыкова, внедрение НДТ – действенный механизм сокращения выбросов загрязняющих веществ. Если местные предприятия применят даже не самые эффективные и современные технологии, это все равно окажет положительное воздействие на состояние окружающей среды. Так как до этого они почти ничего не предпринимали – государство не требовало.

НДТ можно внедрить на любом предприятии, даже самом старом. В Европе некоторые металлургические заводы работают уже 500 лет. Сейчас они внедрили НДТ, уменьшили выбросы. По сравнению с европейскими наши предприятия совсем не старые – им даже 100 лет нет. Дмитрий Калмыков

С его точки зрения, фактором, который сдержит снижение вредных выбросов даже при условии внедрения НДТ, может стать непрозрачность деятельности предприятий. Ведь, несмотря на обновление законодательства, контролирующие государственные органы, как и прежде, имеют ограниченный доступ к посещению предприятий, общественность не имеет вообще.

Тараз: для выполнения экологических норм слишком сроки коротки

Тараз считается одним из самых чистых и зеленых городов страны. Однако и здесь городской департамент экологии обнаружил нарушения на производственных предприятиях. С начала года были проведены три проверки по фактам нарушения Экологического кодекса в части выбросов в атмосферу. В июле текущего года горожане на себе испытали последствия аварийного выброса в атмосферу триоксида серы на заводе Таразского филиала ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения". По итогам проверки ТОО "Казфосфат" было оштрафовано на сумму около 5 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Недовольны жители и растущими горами основного отхода производства предприятия – фосфогипса, которые уже 30 лет украшают окраинный ландшафт Тараза. Кстати, это прекрасный мелиорант, который используется в сельском хозяйстве для восстановления и повышения плодородия засоленных и солонцовых почв. ТОО "Казфосфат" предлагает фермерам приобретать фосфогипс по 1 тенге за тонну и забирать его самовывозом. Однако сельчане не могут себе позволить затраты на логистику.

Еще одной важной для города проблемой является отсутствие канализационных очистных сооружений. Вопрос строительства канализационной водоочистной станции в областном центре обсуждается не один год. Однако все остается в подвешенном состоянии.

По словам и.о. заместителя руководителя Департамента экологии по Жамбылской области Тимура Смагулова, в 2019 году был разработан и направлен на рассмотрение РГП "Госэкспертиза" проект технико-экологического обоснования на строительство канализационной водоочистной станции.

Однако правительством был объявлен временный мораторий на разработку проектной документации на развитие и модернизацию очистных сооружений. В результате РГП "Госэкспертиза" отозвало проект ТЭО и представило в АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" в целях реализации проекта в рамках единой программы развития и модернизации очистных сооружений. Тимур Смагулов

Он также отметил, что данный проект включен в перечень 53 таких же проектов. В него от Жамбылской области, помимо Тараза, вошли Жанатас, Каратау и Шу. Средства на реализацию проекта строительства городских очистных сооружений планируется получить от ЕБРР. С ним в настоящее время акимат области ведет переговоры.

Авторы: Людмила Мельник, Ксения Бескровная, Айдар Альтаев, Светлана Новак, Владимир Долгушев, Кирилл Александров, Екатерина Гуляева