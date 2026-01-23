Кровавые протесты в Иране: власти заявили, что погибли свыше 3 тыс. человек

Власти Ирана впервые озвучили официальные данные о числе погибших в ходе массовых протестов. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, во время антиправительственных выступлений в стране погибли 3117 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в социальной сети X. Согласно заявлению министра, среди погибших – 2427 мирных граждан и сотрудников силовых структур, а также 690 человек, которых власти относят к "террористам".

Арагчи также сообщил о масштабном ущербе инфраструктуре. По его данным, в ходе беспорядков были повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправочные станции, около 700 магазинов, 300 частных домов и 750 банков.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. На фоне происходящего президент США Дональд Трамп публично призывал иранских демонстрантов продолжать протесты и заявлял, что в случае расправ над участниками акций Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность военного вмешательства. 14 января он также заявил, что власти Ирана не планируют казнить участников антиправительственных выступлений.