Мир

Кровавые протесты в Иране: власти заявили, что погибли свыше 3 тыс. человек

Иран, протесты, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 19:00 Фото: freepik
Власти Ирана впервые озвучили официальные данные о числе погибших в ходе массовых протестов. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, во время антиправительственных выступлений в стране погибли 3117 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в социальной сети X. Согласно заявлению министра, среди погибших – 2427 мирных граждан и сотрудников силовых структур, а также 690 человек, которых власти относят к "террористам".

Арагчи также сообщил о масштабном ущербе инфраструктуре. По его данным, в ходе беспорядков были повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправочные станции, около 700 магазинов, 300 частных домов и 750 банков.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. На фоне происходящего президент США Дональд Трамп публично призывал иранских демонстрантов продолжать протесты и заявлял, что в случае расправ над участниками акций Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность военного вмешательства. 14 января он также заявил, что власти Ирана не планируют казнить участников антиправительственных выступлений.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
