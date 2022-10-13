Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых могут остаться с пустым карманом в ноябре

Эксперты по звездам рассказали, что рожденные под созвездиями Стрельцов, Весов и Львов в ноябре 2022 года могут потерять свои деньги, из-за чего не рискуют реализовать свои мечты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, представителям вышеперечисленных трех знаков зодиака придется достаточно трудно, так как они могут остаться с пустым карманом. Но, как отметили астрологи, им не стоит преждевременно отчаиваться.

Стрелец

Стрельцам в ноябре наконец-то посчастливится выбраться в путешествие, о котором они давно мечтали. Но, скорее всего, это повлечет гораздо большие траты, чем те, на которые Стрельцы рассчитывали.

Билеты будут дороже, или проживание в другой стране подорожает, или транспорт вдруг сломается и потребуется срочный его ремонт. В любом случае, трудные ситуации будут связаны с дорогой. Да и в самом путешествии ретро-Меркурий доставит вам немало проблем и неприятностей.

Астрологи посоветовали рожденным под этим созвездием хорошенько все продумать и перепроверить, прежде чем отправляться в путь.

Весы

Весам в ноябре деньги придется тратить на лечение, так как они могут внезапно приболеть. Но им не стоит сразу пугаться и паниковать.

Скорее всего это будет обычное сезонное недомогание, которое, тем не менее, потребует от вас немалых финансовых вложений. Кроме того, может пошатнуться здоровье детей, что вполне понятно — в этот сезон в детских садах и школах всегда так.

Эксперты по звездам посоветовали Весам позаботиться о том, чтобы в доме были витамины, профилактические средства для иммунной системы и все медикаменты для оказания помощи при простуде.

Лев

У Львов в последний месяц осени траты будут непредвиденными и серьезными.

Скорее всего, деньги будут потрачены на покупку новой техники, обновление гардероба или отдых. Возможно, вам давно пора приобрести новый телефон, и вы наконец-то решитесь на эту покупку. Но для этого придется потратить все свои сбережения. Конечно, вещь нужная и качественная, и настроение значительно поднимет.

При этом астрологи отметили, что эйфория от покупки, увы, будет длиться недолго.

Рискуют значительно потратиться в ноябре 2022 года

Также эксперты по звездам рассказали, что в последний осенний месяц Раки и Скорпионы рискуют значительно потратиться.

Ракам не хватит на финансовые достижения и восполнение бюджета энергии и сил.

Ваш бизнес пошатнется, на работе ждут неудачи. Чтобы не испортить и без того непростую ситуацию, постарайтесь экономить деньги, сократить ненужные траты и подстраховаться.

Скорпионам тоже следует сократить траты.

Начните откладывать, копить – эти сбережения вам очень скоро могут понадобиться. Не участвуйте пока в различных финансовых операциях и не вкладывайте в сомнительные проекты. Наконец, остерегайтесь мошенников.

Ранее астрологи перечислили идеальную работу для представителей всех знаков зодиака. По их мнению, в человеке предрасположенность к той или иной деятельности, а также любовь к делу всей жизни заложены звездами.