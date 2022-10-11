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Астрологи перечислили идеальную работу для представителей всех знаков зодиака

Астрологи перечислили идеальную работу для представителей всех знаков зодиака Фото: pexels
По мнению астрологов, в человеке предрасположенность к той или иной деятельности, а также любовь к делу всей жизни заложены звездами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, эксперты по звездам назвали идеальную работу для каждого представителя зодиакального круга.

Овен

Рожденные под данным созвездием нуждаются в интересной работе, так как являются работоспособными и энергичными.

Это должны быть "быстрые", а не долгосрочные проекты, ведь Овнам не хватает настойчивости, усидчивости и постоянства.

Телец

Тельцы являются самыми трудолюбивыми и выносливыми и готовы пахать всю жизнь.

Целей они достигают не сразу, а постепенно, по шагам, и это благодаря терпению и усидчивости, которых не хватает большинству знаков зодиака. Тельцы медленно, но уверенно накапливают знания и опыт, а потом успешно ими оперируют. Самое главное умение этих людей — превращение теории в практику, а также обучение других людей.

Близнецы

Представители этого знака зодиака особенно талантливы в ораторской деятельности и публичной работе.

Хлебом Близнецов не корми – дай поговорить, выступить, переубедить и доказать. Потерять себя они могут в рутинной деятельности, в делах, где требуется усидчивость, настойчивость и кропотливость. Поэтому большинство представителей знака отдают предпочтение более подвижным и мобильным видам деятельности.

Рак

Рожденные под этим созвездием всегда предпочитают умалчивать о своих планах и стремлениях.

Раки стремятся к поставленным целям и успеху самостоятельно и никогда ни у кого не просят помощи. Им подходит работа "по настроению", и поэтому представители этого знака очень часто меняют место деятельности. Более того, сегодня они могут до полуночи задержаться на работе, а завтра просто перехотеть туда идти и остаться дома. Часто хитрят и берут больничный.

Лев

Львы являются настоящими энтузиастами, которые заражают своей целеустремленностью и оптимизмом всех вокруг.

Однако это ровно до того момента, пока на них не нападет лень. Тогда Лев может начать открещиваться от всех дел и задач и прятаться дома на диване. В то же время такие "приступы" у Львов случаются не часто, и длятся они недолго. После них Львы опять бодры и полны планов, вновь становятся сердцем коллектива.

Дева

Девы работают тщательно и детально и являются такими же работягами, как и Телец.

Представители данного знака зодиака очень скрупулезно и ответственно подходят к каждой своей задаче, выполняют все идеально. Они видят все мелочи и учитывают любые нюансы, словно люди-рентгены. Девы ценят как незаменимых исполнителей и любимых работников. Особенно продуктивно Дева работает в команде с Тельцом и Козерогом.

Весы

Рожденным под данным созвездием больше всего не хватает работоспособности и терпения.

Весы начнут только тот проект, где видится красивая перспектива и отличный результат. В целом, это очень даже добросовестные и исполнительные работники. Правда, они очень боятся нарушать правила и стандарты, а также оставлять зону комфорта. Это неважные новаторы, они не станут себя сильно утруждать. Они работают от звонка до звонка и очень редко остаются на работе сверхурочно. Для них главнее всего – формальности и регламент. Поэтому Весы-трудоголики – это, скорее, исключение из правил.

Скорпион

Скорпионы всецело живут рабочим процессом, идут настойчиво и стремительно к результатам и доводят любую задачу до совершенства.

Чаще всего это руководители процесса, требовательные и правильные. Они контролируют всех и вся, и в итоге всегда добиваются своего. Правда, вокруг Скорпиона очень много недовольных и обиженных, ведь он сам выкладывается на все сто и от других требует того же.

Стрелец

Представители этого знака – просто превосходные идеологи и идейные вдохновители.

Стрельцы совсем не славятся настойчивостью и трудолюбием. Их часто можно встретить в юридической сфере, на политических, руководящих должностях. Важнее всего для них почет, слава, полномочия, а результат может и подождать. Это типичные чиновники и бюрократы.

Козерог

Козероги – классические администраторы в хорошем смысле этого слова.

Они трудятся расчетливо и планомерно. Конечно, не без амбиций и высоких стремлений. Это как замечательные исполнители, так и лучшие руководители. Козероги всегда достигают стабильности и личного комфорта, а также высокого социального положения. Главное для них — не разочароваться и не отступить на полпути.

Водолей

Рожденные под этим созвездием являются самыми оригинальными и непредсказуемыми работниками.

Водолеи – очень творческие личности, от которых можно ожидать все что угодно. Их подход к поставленным задачам нестандартный и оригинальный. Обычный рабочий процесс для них скучен, поэтому они привносят что-то новое, свое. Это прекрасные творческие работники и новаторы.

Рыбы

Самым главным для Рыб является их собственный привычный ритм работы, а результаты труда зависят исключительно от настроения этих людей.

И вот тут возникает главная проблема – настроение Рыб постоянно меняется, повлиять на скорость и результативность их работы практически нереально. Ведь любое силовое давление или дополнительная ответственность еще больше тормозят представителей этого знака. Лучше все-таки им работать в одиночку, а не в коллективе.

Ранее астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака повезет с 10 октября. По их словам, рожденным под такими созвездиями, как Овен, Скорпионы и Стрельцы, будет везти по 16 октября.

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