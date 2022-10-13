Парламент РК ратифицировал соглашение об обмене информацией в ЕАЭС по вывозимой наличности

На заседании Сената Парламента РК депутаты приняли два закона, направленных на противодействие отмыванию доходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, целью законопроекта РК "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.

Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов. Ерулан Жамаубаев

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. При этом обмен происходит путем представления сведений, заявленных физлицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары.

Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано. Соглашение также содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации. Ерулан Жамаубаев

Как добавил глава Минфина, ратификация соглашения не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета. Само соглашение подписано 20 июля 2021 года в Москве.

Также Сенат принял закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Документ тоже подписан 20 июля 2021 года в Москве.

По словам Жамаубаева, протоколом внесены изменения в части приведения договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года в соответствии с договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Договором о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.

Таким образом, законы считаются принятыми и направляются на подпись главе государства.