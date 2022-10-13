Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На Сейфуллина в Алматы до сих пор ловят женщин легкого поведения

На Сейфуллина в Алматы до сих пор ловят женщин легкого поведения Фото: polisia.kz
В Алматы с начала 2022 года свыше 50 локальных отработок провела полиция на проспекте Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 112 женщин, оказывающих интимные услуги, поставлены на специальный учет, 80 из них привлечены к административной ответственности.

Выявлены и ликвидированы 8 притонов, где оказывались интимные услуги. Женщины легкого поведения, как это было ранее, на дороге не стоят. Сейчас этот промысел передислоцировался в придорожные квартиры, дома, гостиницы. Начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев

В Алматы с начала года выявлено и ликвидировано 12 салонов боди-массажа, где на самом деле работали женщины легкого поведения.

13 сентября полицейские накрыли салон боди-массажа в Алматы. Трехэтажный коттедж с 15 комнатами и сауной находился в Медеуском районе города. "Рабочий процесс" в заведении контролировали два администратора. Они и 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны.

Читайте также

Автобус с 52 охранниками перевернулся в Актюбинской области

В Талдыкоргане полицейские на руках вынесли пенсионерку из охваченного огнем дома

Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло близ Туркестана

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Владимир Путин прилетел в Астану
Владимир Путин прилетел в Астану
продавцы пожаловались на стоимость аренды
Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды
торги на бирже
Тенге еще ослабел на торгах 12 октября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления