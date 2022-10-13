На Сейфуллина в Алматы до сих пор ловят женщин легкого поведения

В Алматы с начала 2022 года свыше 50 локальных отработок провела полиция на проспекте Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 112 женщин, оказывающих интимные услуги, поставлены на специальный учет, 80 из них привлечены к административной ответственности.

Выявлены и ликвидированы 8 притонов, где оказывались интимные услуги. Женщины легкого поведения, как это было ранее, на дороге не стоят. Сейчас этот промысел передислоцировался в придорожные квартиры, дома, гостиницы. Начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев

В Алматы с начала года выявлено и ликвидировано 12 салонов боди-массажа, где на самом деле работали женщины легкого поведения.

13 сентября полицейские накрыли салон боди-массажа в Алматы. Трехэтажный коттедж с 15 комнатами и сауной находился в Медеуском районе города. "Рабочий процесс" в заведении контролировали два администратора. Они и 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны.