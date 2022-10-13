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Участковые инспекторы будут работать по-новому

Изменились правила работы участковых инспекторов Фото: МВД РК
Министр внутренних дел РК приказом от 6 октября 2022 года внес изменения в Правила организации деятельности участковых инспекторов полиции и их помощников, сообщает Zakon.kz.

Теперь говорится, что с момента назначения на должность участковый инспектор в течение месяца должен осуществить поквартирный или подворный обход административного участка и занести полученную информацию в электронный паспорт на административный участок.

Изменения затронули и продолжительность рабочего времени участкового инспектора полиции и его помощника. В соответствии с Трудовым кодексом РК он не должен составлять более 8 часов.

Вместе с тем указывается, что в случае необходимости они могут привлекаться к выполнению служебных обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное время, выходные и праздничные дни.

Прием граждан участковые инспекторы осуществляют в участковом пункте полиции с 18:00 до 21:00. Кроме того, допускается в течение рабочего дня проведение онлайн-приема граждан, о чем делается соответствующая запись в рабочей тетради.

Вместе с тем из новой редакции правил исключен ряд глав, регламентировавших порядок организации УПП, ведения профилактического контроля и отчетных встреч участковых инспекторов с населением.

Приказ вводится в действие с 23 октября 2022 года.

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