Теплая пятница ждет казахстанцев

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части республики ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе – туман. РГП "Казгидромет" В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +17...+19°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +20...+22°С. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +25...+27°С. Читайте также Токаев провел встречу с Лукашенко Илон Маск стал продавцом духов Политолог: Азия может выйти в лидеры мирового развития

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