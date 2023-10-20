Дождливая суббота ждет казахстанцев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди. В северной части Казахстана – дождь со снегом, на западе страны днем – сильный дождь.

По прогнозу, лишь на юго-западе республики ожидается малооблачная погода без осадков.

По Казахстану синоптики прогнозируют туманы, усиление ветра, в северных, северо-западных, центральных регионах – гололед.

В Астане – переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +6+8°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.