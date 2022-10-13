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Автобус с 52 охранниками перевернулся в Актюбинской области

ДТП автобус охранники Фото: Zakon.kz
13 октября на трассе Самара - Шымкент перевернулся автобус. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились сотрудники одного из охранных агентств, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, ДТП произошло близ поселка Акжар.

В автобусе находилось 52 пассажира, все они сотрудники одного из охранных агентств, ехали на пересменку. Пресс-служба ДП Актюбинской области

В полиции уточнили, что водитель не справился с управлением и автобус слетел в кювет.

9 пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу Хромтау, добавили в ведомстве.

На этой же трассе утром 13 октября произошло столкновение "Газели" и пассажирского автобуса Yutong. В результате аварии скончался один пассажир автобуса, пятеро – пострадали.

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Анастасия Московчук
Актюбинская область
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