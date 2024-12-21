52 иностранца чуть не замерзли в автобусе в Актюбинской области

Ночью 21 декабря на трассе "Самара-Шымкент" произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в Иргизском районе Актюбинской области. В нем находились 52 иностранных гражданина, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева села Иргиз эвакуировали 52 пассажира, из них 1 ребенок.

Большинство эвакуированных – граждане Республики Узбекистан и 6 граждан Республики Таджикистан.

Сейчас их отправили в пункт назначения уже на другом автобусе. В медицинской помощи никто не нуждался.

Спасатели напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда.

