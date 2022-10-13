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Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло близ Туркестана

Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло близ Туркестана Фото: скриншот видео
В Туркестанской области на трассе Самара – Шымкент произошло столкновение "Газели" и пассажирского автобуса Yutong. В результате аварии скончался один пассажир автобуса, пятеро – пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте polisia.kz, ДТП произошло примерно в 8:00 13 октября. Сообщение поступило в дежурную часть Управления полиции Туркестана.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса, еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами, – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан водитель "Газели", выехавший на встречную полосу.

Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"), назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области мужчина поджег грузовик, в котором находилось 280 прессов с сеном, и наблюдал за пожаром. Автомашина принадлежит жителю Байдибекского района. Сумма ущерба – около 6 млн тенге. Стражи порядка выяснили, что мужчина был в нетрезвом состоянии, причина поджога не установлена. Злоумышленника арестовали.

Динара Халдарова
Самара Туркестан Туркестанская область Шымкент
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