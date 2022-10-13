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Корову вытащили из ямы в Риддере

Животное Фото: pixabay
Хозяева не могли найти пропавшее животное два дня. Вызволить корову по кличке Матруша удалось после ее обнаружения соседями, передает Zakon.kz.

О нахождении исчезнувшей коровы ее хозяевам сообщили соседи. На место происшествия были вызваны спасатели, которые и вызволили буренку из ямы глубиной 2,5 метра. Животное аккуратно извлекли при помощи веревки.

Как отметили сотрудники службы ЧС, Матруша послушно вела себя всю спасательную операцию, поэтому она прошла легко и оперативно.

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