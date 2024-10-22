Спасатели Риддера помогли корове, попавшей в серьезную передрягу

Фото: скриншот видео

Инцидент произошел по улице Луговая города Риддера в ВКО. Корова по кличке Майка застряла головой в автомобильной покрышке. Рога как распорки держали шину и она не могла ни есть, ни пить, сообщает Zakon.kz.

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