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Спасатели Риддера помогли корове, попавшей в серьезную передрягу

спасатели помогли корове в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 18:46 Фото: скриншот видео
Инцидент произошел по улице Луговая города Риддера в ВКО. Корова по кличке Майка застряла головой в автомобильной покрышке. Рога как распорки держали шину и она не могла ни есть, ни пить, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место, спасатели приложили усилие и сноровку, чтобы освободить бедное животное.

"Всю спасательную операцию корова Майка спокойно дала работать специалистам службы ЧС, и поэтому все прошло благополучно. Сотрудники МЧС регулярно проводят операции по спасению животных", – рассказали в пресс-службе департамента региона.


Ранее в Индии бык спас хозяина от разъяренного крокодила.

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