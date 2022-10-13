Казахстанец завоевал "золото" на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике

В Бахрейне проходит Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Асылжан Бектай принес Казахстану второе "золото" на данных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец стал лучшим в весе до 89 кг. Результат Асылжана – 362 (165+197) кг.

Вторым стал Эмиль Молдодосов из Кыргызстана – 361 (166+195) кг, а третьим – Масуд Шатраея из Ирана – 358 (162+196) кг.

Ранее казахстанская штангистка Зульфия Чиншанло выиграла "золото" в столице Бахрейна – Манаме, подняв в сумме 220 (95+125) кг. Также Чиншанло стала первой в толчке.

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